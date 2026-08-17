НРК помогают удержать позиции: что нужно Украине для полностью независимого производства

Наземные роботизированные системы сегодня являются неотъемлемой частью работы военных на фронте. Хотя еще несколько лет назад было трудно представить, что НРК смогут оказывать столь важную помощь нашим защитникам.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник управления ББпС Fatum 60 ОМБр 3 АК, старший лейтенант Илья Краш, отметив, какими именно возможностями обладают НРК и какие потребности военных они удовлетворяют. Также он отметил, готовы ли украинские компании производить НРК из полностью отечественных компонентов.

Происходят боевые применения дронов-камикадзе с НРК

Краш рассказал, что еще два года назад он скептически относился к возможностям НРК. Однако сегодня эта технология очень интенсивно развивается.

Андрей Билецкий, командир нашего 3-го армейского корпуса, еще давно заложил основу для развития этого направления и предоставил полную свободу действий всем подразделениям, использующим эту технологию. И сейчас это многоцелевое средство, которое может эвакуировать военнослужащих, технику, другие НРК, устанавливать мины, проводить разминирование, выполнять различные инженерные работы,

– пояснил он.

Кроме того, по его словам, даже сейчас в 3-м армейском корпусе происходят боевые применения дронов-камикадзе с НРК или дронов с турелями, которые могут даже частично помогать удерживать позиции, уничтожать врага из стрелкового оружия, наносить огневое поражение.

Военный рассказал о применении НРК на фронте: смотрите видео

"Кроме того, уже появляются прототипы дронов, которые несут минометные расчеты на своей платформе. Поэтому даже сложно представить, что мы увидим в плане развития технологий НРК через полгода – год. Это будет технология, которая точно станет локомотивом беспилотных систем", – уверен начальник управления ББпС Fatum.

Будут ли украинские НРК?

В то же время украинские производители пытаются создавать собственные НРК, сводя к минимуму использование иностранных комплектующих.

Насколько я знаю, есть компании, которые могут осуществлять определенный полный цикл, и их довольно много. Это тоже повышает уровень качества продукции. Однако остается единственный нюанс – это связь. На данный момент здесь единственный вариант – Starlink. Здесь нечего скрывать – это что-то большое, что отличает нас от врага и что дает нам возможность настолько массово привлекать и использовать эти средства,

– подчеркнул он.

Поэтому, по мнению Краша, хорошо, что у производителей есть возможность на своих компонентах, на базе своих производственных мощностей создавать и разрабатывать эти средства. Но нужно искать альтернативу в плане связи.

Сбор на НРК для ББпС Fatum

Также батальон беспилотных систем Fatum проводит сбор на НРК, который должен выполнять логистические и эвакуационные задачи. К сожалению, по словам Ильи Краша, НРК – это средство, которое подвергается обстрелу противника и теряется. Даже несмотря на то, что украинские военные прилагают усилия для того, чтобы обезопасить эти средства.

Присоединиться к сбору средств на НРК для ББпС Fatum можно по этой ссылке.

Сбор средств проводится на конкретную модель наземного роботизированного комплекса. Он уже проверен временем и в боях и действительно приносит большую пользу войскам.