К сожалению, среди представителей СМИ есть погибшие, мы никогда не забудем их подвиг. Вечная память всем, кто отдал жизнь за свободу и будущее украинского государства.
К теме "Погибнуть за свою страну – честь": памяти оператора 24 канала Юрия Олийныка
НСЖУ назвали имена погибших медийщиков
В Национальном союзе журналистов назвали имена медийщиков, павших на поле боя, защищая родную землю, от российских оккупантов:
- Пьер Закжевски;
- Александра Кувшинова;
- Александр Лыткин;
- Павел Ли;
- Сергей Пущенко;
- Евгений Сакун;
- Брент Энтони Рено;
- Оксана Баулина;
- Дилербек Шакиров;
- Виктор Дедов;
- Виктор Дударь;
- Лилия Гумянова;
- Юрий Олийнык;
- Олег Якунин;
- Максим Левин;
- Мантас Кведоравичюс;
- Сергей Заиковский;
- Денис Котенко;
- Евгений Баль;
- Роман Нежиборец.
Назвали имена медийщиков, погибших на войне / Фото НСЖУ
На войне погиб оператор 24 канала Юрий Олийнык
Россия утром 24 февраля пошла в полномасштабное наступление на территорию Украины. Юрий Олийнык сразу сообщил коллегам, что будет защищать родную землю.
Он признался, что идет на войну и со всеми попрощался, а затем присоединился к своей бригаде, в составе которой участвовал в боевых действиях еще в 2014 году.
Через месяц коллектив 24 канала всколыхнуло жуткое известие – оператор Юрий Олийнык 23 марта погиб в Луганской области. Через 8 дней во Львове, в Гарнизонном храме Петра и Павла, состоялась церемония прощания с Героем.
Заметьте Как прощались с погибшим оператором 24 канала Юрием Олийныком: фоторепортаж
Оператор 24 канала Юрий Олийнык погиб в бою на Луганщине: видео