На жаль, серед представників ЗМІ є загиблі, ми ніколи не забудемо їхній подвиг. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за волю та майбутнє української держави.

До теми "Загинути за свою країну – честь": пам'яті оператора 24 каналу Юрія Олійника

НСЖУ назвали імена загиблих медійників

У Національній спілці журналістів назвали імена медійників, які полягли на полі бою, захищаються рідну землю, від російських окупантів:

П'єр Закжевськи;

Олександра Кувшинова;

Олександр Литкін;

Павло Лі;

Сергій Пущенко;

Євген Сакун;

Брент Ентоні Рено;

Оксана Бауліна;

Ділєрбек Шакіров;

Віктор Дєдов;

Віктор Дудар;

Лілія Гумянова;

Юрій Олійник;

Олег Якунін;

Максим Левін;

Мантас Кведаравічус;

Сергій Заїковський;

Денис Котенко;

Євген Баль;

Роман Нежиборець.



Назвали імена медійників, які загинули на війні / Фото НСЖУ

На війні загинув оператор 24 каналу Юрій Олійник

Росія вранці 24 лютого пішла у повномасштабний наступ на територію України. Юрій Олійник одразу сповістив колег, що захищатиме рідну землю.

Він зізнався, що йде на війну та зі всіма попрощався, а згодом приєднався до своєї бригади, у складі якої брав участь в бойових діях ще у 2014 році.

Через місяць колектив 24 каналу сколихнула моторошна звістка – оператор Юрій Олійник 23 березня загинув на Луганщині. За 8 днів у Львові, в Гарнізонному храмі Петра та Павла, відбулася церемонія прощання з Героєм.

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Оператор 24 каналу Юрій Олійник загинув у бою на Луганщині: відео