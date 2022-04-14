На жаль, серед представників ЗМІ є загиблі, ми ніколи не забудемо їхній подвиг. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за волю та майбутнє української держави.
До теми "Загинути за свою країну – честь": пам'яті оператора 24 каналу Юрія Олійника
НСЖУ назвали імена загиблих медійників
У Національній спілці журналістів назвали імена медійників, які полягли на полі бою, захищаються рідну землю, від російських окупантів:
- П'єр Закжевськи;
- Олександра Кувшинова;
- Олександр Литкін;
- Павло Лі;
- Сергій Пущенко;
- Євген Сакун;
- Брент Ентоні Рено;
- Оксана Бауліна;
- Ділєрбек Шакіров;
- Віктор Дєдов;
- Віктор Дудар;
- Лілія Гумянова;
- Юрій Олійник;
- Олег Якунін;
- Максим Левін;
- Мантас Кведаравічус;
- Сергій Заїковський;
- Денис Котенко;
- Євген Баль;
- Роман Нежиборець.
Назвали імена медійників, які загинули на війні / Фото НСЖУ
На війні загинув оператор 24 каналу Юрій Олійник
Росія вранці 24 лютого пішла у повномасштабний наступ на територію України. Юрій Олійник одразу сповістив колег, що захищатиме рідну землю.
Він зізнався, що йде на війну та зі всіма попрощався, а згодом приєднався до своєї бригади, у складі якої брав участь в бойових діях ще у 2014 році.
Через місяць колектив 24 каналу сколихнула моторошна звістка – оператор Юрій Олійник 23 березня загинув на Луганщині. За 8 днів у Львові, в Гарнізонному храмі Петра та Павла, відбулася церемонія прощання з Героєм.
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Оператор 24 каналу Юрій Олійник загинув у бою на Луганщині: відео