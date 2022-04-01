Ну кадыровцы: их руки, ноги, головы так же отрываются, они тоже сжимают, – военный

Экскомандир Хододного Яра говорит, что ничего особенного в кадыровцах нет. Их руки и ноги отрываются так же, как и у всех россиян, они тоже боятся.

Евгений Межевикин – герой Украины, киборг, военный. Между боями он дал короткое интервью, в котором поведал интересные детали войны. В частности, он высказал мнение о кадыровцах.

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В Украине возник определенный стереотип, что кадыровцы более сильные и жестокие по сравнению с россиянами. Но на самом деле это не правда.

Когда я слышу, что там кадыровцы, и там, и здесь. Ну кадыровцы. Ну и что? У них такие же руки, головы и ноги. Они так же отрываются и протыкаются. Обычные люди. Они ссутся так же, как остальные москали,

– отмечает Межевикин.

Экскомандир Холодного Яра отмечает, что ВСУ видят, как враг теряет силу и ресурсы. Сейчас наши защитники гораздо сильнее.

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