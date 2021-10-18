В ответ Штаты заявили, что поддерживают идею вступления в разрешение конфликта. В то же время сначала они будут думать над форматом, а уже потом предлагать его Украине и России.

Заметьте Я максимально против локдауна, – Зеленский о ситуации с коронавирусом в Украине

Зеленский отметил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд недавно встречалась с коллегами в Москве.

Украинский лидер подчеркнул: одной из тем разговора был формат участия США в процессе.

Заметьте! Нуланд, которая находится под санкциями со стороны России, прибыла в Москву 11 октября. Целью визита политика было обсуждение ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Зеленский о встрече с Путиным