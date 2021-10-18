Как заявил украинский лидер, пока во встрече в нормандском формате заинтересованы Германия, Франция и Украина.

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Зеленский подчеркнул, что Украина, со своей стороны, заинтересована и во встрече с президентом России в любом формате. Президент Украины отметил, что те позиции, которые были обсуждены с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, были неконфликтными. Кроме того, украинская сторона заявила о готовности делать шаги для того, чтобы встреча состоялась.

Я не знаю всех деталей и разговоров встречи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона с российской стороной, которая состоялась позже, и понятно, почему. Наверное, там тоже есть вопросы и предложения, как всегда с той стороны,

– сказал Владимир Зеленский.

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