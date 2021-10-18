Як заявив український лідер, наразі у зустрічі в нормандському форматі зацікавлені Німеччина, Франція та Україна.

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Зеленський підкреслив, що Україна, зі свого боку, зацікавлена і в зустрічі з президентом Росії у будь-якому форматі. Президент України зауважив, що ті позиції, які були обговорені з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном, були неконфліктними. Крім того, українська сторона заявила про готовність робити кроки для того, щоб зустріч відбулася.

Я не знаю всіх деталей та розмов зустрічі Ангели Меркель та Емманюеля Макрона із російською стороною, яка відбулася потім, і зрозуміло, чому. Напевно, там теж є якісь питання й пропозиції, як завжди з того боку,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив бажання Ангели Меркель провести зустріч до залишення посту. Також Зеленський нагадав, що під час зустрічі із президентом США Джо Байденом обговорював можливість участі Сполучених Штатів у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Так, представник президента США нещодавно мав зустріч із колегами із Москви, під час якої обговорили багато тем, і формат участі зокрема.

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