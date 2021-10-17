В Кремле в очередной раз вменяют Украине "неправильность ее действий". Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что разговор двух президентов пока невозможен именно из-за этого.
Кстати Вероятнее всего, на полях "нормандии", – дипломат о встрече Зеленского и Путина
"Украина виновата, а России в конфликте нет"
Пресс-секретарь Путина заявил, что мешает диалогу в частности о переходном периоде. Он вроде бы автоматически выводит Украину из Минских договоренностей.
Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинская власть не выполняет Минские договоренности,
– сказал Песков.
В то же время спикер Путина сказал, что поэтому трудно общаться с Зеленским. Мол, поэтому он отдельно говорит с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макрона. Причина-Зеленский говорит, что Россия – участница конфликта. В Кремле традиционно отмахиваются от подобного.
Господин Зеленский, например, настойчиво называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так,
– сказал представитель Кремля.
Песков также заявил, что стороны должны согласовать общие позиции. Это необходимо, чтобы встретиться в более широком кругу – в нормандском формате. А что касается этой встречи, то сначала перед ней должны пообщаться главы МИД России, Украины, Германии и Франции.
Встреча Зеленского и Путина: почему об этом говорят
- Тему встречи двух лидеров в очередной раз затронули после заявления Зеленского в Трускавце.
- 3 октября президент Украины сказал, что готов провести встречу с Путиным, потому что переговоры могут быть результативными.
- Когда Россия накапливала свои войска у границы с Украиной весной 2021 года, Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса.
- На это Путин ответил, что Зеленскому стоит говорить с руководителями псевдореспублик, если ему хочется переговоров о войне. С Россией стоит говорить о делах именно России.
- Тогда же глава Кремля ответил, что готов в когда-нибудь принять украинского лидера в Москве.
- Впоследствии Владимир Зеленский поручил Андрею Ермаку заняться вопросом организации встречи.