В Кремле в очередной раз вменяют Украине "неправильность ее действий". Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что разговор двух президентов пока невозможен именно из-за этого.

Кстати Вероятнее всего, на полях "нормандии", – дипломат о встрече Зеленского и Путина

"Украина виновата, а России в конфликте нет"

Пресс-секретарь Путина заявил, что мешает диалогу в частности о переходном периоде. Он вроде бы автоматически выводит Украину из Минских договоренностей.

Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинская власть не выполняет Минские договоренности,

– сказал Песков.

Обратите внимание! Кабмин 5 августа одобрил проект закона о переходном периоде в отношении временно оккупированных Донбасса и Крыма. Документ предусматривает производство юстиции переходного периода в ОРДЛО и "красные линии" деоккупации.

Впрочем, оккупанты считают, что это как-то будет мешать обсуждениям в формате Минска.

В то же время спикер Путина сказал, что поэтому трудно общаться с Зеленским. Мол, поэтому он отдельно говорит с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макрона. Причина-Зеленский говорит, что Россия – участница конфликта. В Кремле традиционно отмахиваются от подобного.

Господин Зеленский, например, настойчиво называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так,

– сказал представитель Кремля.

Песков также заявил, что стороны должны согласовать общие позиции. Это необходимо, чтобы встретиться в более широком кругу – в нормандском формате. А что касается этой встречи, то сначала перед ней должны пообщаться главы МИД России, Украины, Германии и Франции.

Встреча Зеленского и Путина: почему об этом говорят