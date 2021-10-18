У відповідь Штати заявили, що підтримують ідею долучення до розв'язання конфлікту. Водночас спершу вони думатимуть над форматом, а вже тоді пропонуватимуть його Україні та Росії.
Зауважте Я максимально проти локдауну, – Зеленський про ситуацію з коронавірусом в Україні
Зеленський зауважив, що заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд нещодавно зустрічалася з колегами у Москві.
Український лідер наголосив: однією з тем розмови був формат участі США у процесі.
Зеленський про зустріч з Путіним
- Український лідер наголосив, що наразі лише від Росії залежить, чи відбудеться зустріч "нормандської четвірки".
- Українська сторона зацікавлена у зустрічі з Путіним у будь-якому форматі.
- Зеленський також зауважив, що зі свого боку Україна готова робити кроки, аби ця зустріч стала можливою.
- Окрім того, український лідер наголосив: Ангела Меркель хоче провести зустріч до залишення посту.