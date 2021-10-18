У відповідь Штати заявили, що підтримують ідею долучення до розв'язання конфлікту. Водночас спершу вони думатимуть над форматом, а вже тоді пропонуватимуть його Україні та Росії.

Зауважте Я максимально проти локдауну, – Зеленський про ситуацію з коронавірусом в Україні

Зеленський зауважив, що заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд нещодавно зустрічалася з колегами у Москві.

Український лідер наголосив: однією з тем розмови був формат участі США у процесі.

Зауважте! Нуланд, яка перебуває під санкціями з боку Росії, прибула до Москви 11 жовтня. Метою візиту політикині було обговорення низки двосторонніх, регіональних та глобальних питань.

Зеленський про зустріч з Путіним