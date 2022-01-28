Нуланд пошутила о водке в трубах "Северного потока-2": в России юмор не оценили

Заместитель госсекретаря США в шутку предложила прокачивать через "Северный поток-2" русскую водку. В Москве юмор Нуланд "не зашел" и у Путина сразу отреагировали "советом".

Слова Виктории Нуланд прокомментировал "РИА Новости" пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского президента отметил, что, мол, какие-то попытки шутить – уже позитив в этой ситуации.

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Песков обвинил США в нагнетании ситуации в Европе

Пусть лучше шутят, чем занимаются нагнетанием обстановки в Европе,

– сказал Песков.

Такой интересный способ использования "Северного потока-2" Нуланд предложила во время брифинга 27 января. Заместитель Энтони Блинкена отметила, что сейчас газопровод – это просто кусок металла на дне океана.

Нуланд подхватила идею журналиста

При этом Нуланд лишь подхватила слова журналиста, который предложил использовать трубы для "прокачки" не только газа, но и оливкового масла и водки.

Заместитель госсекретаря США напомнила, что "Северный поток-2" не сертифицирован в Европе. Также Вашингтон намерен добиться остановки газопровода, если Россия нападет на Украину.

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Последние новости по "Северному потоку-2":

Документация газопровода "Северный поток-2" не соответствует нормам Евросоюза, именно поэтому сертификацию проекта остановили.

В Германии уверяли, что этот вопрос – сугубо экономический, а не политический.

В МИД России предположили, что сертификация проекта может затянуться до лета 2022 года.

Украинское Минэнерго хочет участвовать в сертификации, однако для этого запрос должна рассмотреть Еврокомиссия.

О том, как Украина хочет оспорить сертификацию газопровода, в видео: