Слова Вікторії Нуланд прокоментував "РИА Новости" речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Прессекретар російського президента зазначив, що, мовляв, якісь спроби жартувати – вже позитив у цій ситуації.
Раніше Без доларів і SWIFT: Росія геть налякана можливими санкціями
Пєсков закинув США нагнітання ситуації в Європі
Нехай краще жартують, ніж займаються нагнітанням обстановки в Європі,
– сказав Пєсков.
Такий цікавий спосіб використання "Північного потоку-2" Нуланд запропонувала під час брифінгу 27 січня. Заступниця Ентоні Блінкена зауважила, що наразі газопровід – це просто шмат металу на дні океану.
Нуланд підхопила ідею журналіста
При цьому Нуланд лише підхопила слова журналіста, який запропонував використовувати труби для "прокачування" не лише газу, а й оливкової олії та горілки.
Читайте також Росія запланувала дестабілізувати Україну зсередини, – Нуланд
Останні новини щодо "Північного потоку-2":
- Документація газопроводу "Північний потік-2" не відповідає нормам Євросоюзу, саме тому сертифікацію проєкту зупинили.
- У Німеччині запевняли, що це питання – суто економічне, а не політичне.
- В МЗС Росії припустили, що сертифікація проєкту може затягнутись до літа 2022 року.
- Українське Міненерго хоче брати участь у сертифікації, проте для цього запит має розглянути Єврокомісія.
Про те, як Україна хоче оскаржити сертифікацію газопроводу, у відео: