В Соединенных Штатах признали, что у Украины есть все основания наносить удары по военным базам в Крыму. В то же время в Кремле из-за этого началась настоящая истерика – не смог промолчать и пресс-секретарь российского диктатора.

Собственно, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о том, что Крым является территорией Украины и ВСУ имеют право наносить удары по военным базам на полуострове. Личный пресс-секретарь Путина, по имени Дмитрий Песков, назвал это провокацией, – информирует 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Между Россией и миром ментальная пропасть

По мнению Пескова, слова Нуланд о поддержке ударов по военным объектам Крыма лишь подчеркивают роль Вашингтона как "провокатора" международного напряжения.

Госпожа Нуланд относится к очень большому стану самых агрессивных ястребов в американской политике. Это хорошо нам известная точка зрения. Она в очередной раз подчеркивает глубину наших разногласий,

– сказал он.

В то же время, стоит вспомнить слова Нуланд о том, что Россия сразу после оккупации Крыма нарушала права людей на полуострове, в частности, преследовала крымских татар и не соглашавшихся с оккупацией активистов.

Очевидно, это заявление также "подчеркивает глубину разногласий" относительно ценностей, которые есть у всего цивилизованного мира и государства-террориста, называющего себя Россией.

Освобождение Крыма Вооруженными Силами

Виктория Нулад также подчеркивала , что Россия превратила Крымский полуостров в большую военную базу. В 2022 году ее Кремль использовал как раз для масштабного наступления на другие территории нашего государства.

Украинская сторона неоднократно заявляла, что будет делать все, чтобы вернуть полуостров в состав Украины. В то же время политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, может ли Россия применить ядерное оружие в ответ на то, что в ближайшей перспективе ВСУ начнут деоккупировать Крым.

По его словам, когда украинская армия будет физически пересекать административную границу Крыма, в Кремле, конечно, будет истерика. Однако вряд ли Путин прибегнет к тому, чтобы уничтожить мир ядерным оружием.

Хотя полностью исключать возможность того, что это произойдет, все же не следует. Неизвестно, что может прийти в голову российскому диктатору.



Как выжить во время ядерного удара / Картинка 24 Канала