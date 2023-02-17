Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Яли. В частности, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о том, что Крым является территорией Украины.

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Следовательно, США не возражают против решений украинской стороны по нанесению ударов по российским военным объектам на полуострове. Яли считает, что такое заявление говорит о том, что вопрос Крыма перестал быть определенной красной линией для Запада в войне России против Украины.

"С одной стороны, это хорошо, потому что мы хотим деоккупировать все наши территории. Но возникает вопрос, почему нам тогда не дают ракеты ATACMS? Когда у нас появятся эти дальнобойные ракеты, вопрос деоккупации Крыма и всех украинских территорий очень ускорится", – сказал эксперт-международник.

Как ракеты ATACMS могли бы способствовать деоккупации Крыма

По словам Яли, когда у ВСУ будут ракеты типа ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров, война выйдет на новый уровень.

Мы уже видели на примере Херсона и других территорий, что когда разрушается логистика врага, то он отходит без всяких "сталинградов", которые они там обещали. Ведь россияне понимают, что в любом случае проиграют и потерпят большие потери,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что так же события могут разворачиваться и во временно оккупированном Крыму.

"Если мы уничтожим инфраструктуру врага, то у оккупантов не будет шансов удержаться на полуострове. Ведь Крым является самым большим логистическим хабом, через который идет вся военная техника на Юг и на Восток Украины", – сказал Яли.

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Вопросы к западным партнерам

Также ATACMS могли бы значительно изменить ситуацию на Восточном фронте. В частности, по словам политолога, на Востоке есть железная дорога через Волноваху, которую оккупанты используют как важный логистический путь.

"Долетают ракеты – и все разрушается. И оккупанты не смогут ничего поставлять", – отметил эксперт-международник.

Однако если США поддерживают Украину в нанесении ударов по военным объектам на оккупированных территориях, то остается вопрос, почему Украина до сих пор не получила ATACMS. Яли отметил, что предоставить Киеву дальнобойные ракеты гораздо легче, чем авиацию.

"Здесь очень много вопросов. В частности, почему нам не дают то, чем можно стрелять из тех самых HIMARS, которыми наши военные уже прекрасно овладели", – сказал политолог.

Как потеря Крыма повлияет на Путина

Тем временем в Кремле удары по оккупированному полуострову восприняли бы очень болезненно. Эксперт-международник убежден, что для Владимира Путина деоккупация Крыма и дальше является "красной линией".

"Именно аннексия Крыма помогла диктатору укрепить свой режим в 2014 году, когда за 2 года до этого Путин победил на президентских выборах в России с самым низким результатом", – отметил Яли.

Политолог добавил, что тогда положение Путина пошатнули массовые протесты россиян на Болотной площади в Москве. По словам Яли, в тот период уровень поддержки Путина в российском обществе был самым низким за все годы его пребывания у власти.

Потеря Крыма будет иметь серьезные последствия для имиджа Путина. Ведь Крым – это одна из "скреп", на которой последние 9 лет держится путинский режим,

– подчеркнул эксперт-международник.

Он добавил, что оккупация Крыма для россиян – это сакральный шаг и фактически основа всего режима.

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