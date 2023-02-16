Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Кроме того, есть признаки того, что любовь Путина и Кабаевой могла быть выдумкой.

Смотрите также Операция "Великое наступление" и магия цифр: чего ждать от обращения Путина 21 февраля

Элита России боится Путина и собственных спецслужб

Тизенгаузен рассказал, что российские элиты боятся Путина и собственных спецслужб больше западных. Собственно, недаром иногда гибнут какие-то российские чиновники – показательные казни. Иногда они проходят даже за границей, потому что так Путин хочет удержать своих в "стойле".

Это элемент устрашения. Путин демонстративно может проводить такие операции, на камеры это элемент террора. Терроризм – это достижение своих целей путем устрашения мирного населения. Путин думает, что он такой террорист, и все его должны бояться,

– отметил политтехнолог.

Он добавил, что россияне вообще считают Путина божеством. Когда их спрашивают, кто виноват в том, что они живут в болоте, они говорят – чиновники. Но Путин не успевает за этим следить, потому что у него много других задач. Для них Путин – президент мира, и они не понимают, что Путин виноват в том, что богатая ресурсами страна – в болоте.

Также интересно – Оккупанты в Крыму "перевоспитывают" тысячи детей: смотрите видео

Деоккупация Крыма испортит репутацию Путина

По словам политтехнолога, на репутацию Путина для россиян негативно повлияет разгром России, ее отступление, и самое главное – деоккупация Крыма. Крым россияне называют главным достижением Путина. Там всюду его портреты в пилотке.

"Однако и это они смогут показать как победу. Мол, они так и задумывали. Мы хотели испугать украинцев и все. Будут для этого использовать своих пропагандистов. Пропагандисты, между прочим, также забывают, что рядом с нацистами сидели пропагандисты, которые потом были повешены. вместе с нацистской верхушкой", – заметил Тизенгаузен.

Как он отметил, даже отступление за границы 1991 россияне назовут победой. Денацификация произошла, на Донбассе теперь никого нет. Однако в этом случае следует готовить Грузию и Армению. Путин все равно захочет территорий или замороженного конфликта, потому что это для него главный итог любой войны.

Путин и война в Украине: последние новости