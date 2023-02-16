Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Крім того, є ознаки того, що кохання Путіна й Кабаєвої могло бути вигадкою.

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Еліта Росії боїться Путіна і власних спецслужб

Тизенгаузен розповів, що російські еліти бояться Путіна і власних спецслужб більше, ніж західних. Власне, недарма іноді гинуть якісь російські чиновники – це показові страти. Іноді вони відбуваються навіть за кордоном, бо так Путін хоче втримати своїх у "стійлі".

Це елемент залякування. Путін демонстративно може проводити такі операції, на камери – це елемент терору. Тероризм – це досягнення своїх цілей шляхом залякування мирного населення. Путін думає, що він такий терорист, і всі його повинні боятися,

– зазначив політтехнолог.

Він додав, що росіяни взагалі вважають Путіна божеством. Коли їх запитують, хто винен у тому, що вони живуть у болоті, вони кажуть – чиновники. Але Путін не встигає за цим слідкувати, бо в нього багато інших завдань. Для них Путін – президент миру, й вони не розуміють, це Путін винен у тому, що багата ресурсами країна – в болоті.

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Деокупація Криму зіпсує репутацію Путіна

За словами політтехнолога, на репутацію Путіна для росіян негативно вплине розгром Росії, її відступ, і найголовніше деокупація Криму. Крим росіяни називають головним досягненням Путіна. Там усюди його портрети в пілотці.

"Однак і це вони зможуть показати як перемогу. Мовляв, вони так і задумували. Ми хотіли налякати українців і все. Будуть для цього використовувати своїх пропагандистів. Пропагандисти, між іншим, також забувають, що поруч із нацистами сиділи пропагандисти, які потім були повішані разом з нацистською верхівкою", – зауважив Тизенгаузен.

Як він зазначив, навіть відступ за кордони 1991 року росіяни назвуть перемогою. Мовляв, денацифікація відбулась, на Донбасі тепер нікого немає. Однак у цьому випадку слід готувати Грузії й Вірменії. Путін усе одно захоче територій або замороженого конфлікту, бо це для нього головний підсумок будь-якої війни.

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