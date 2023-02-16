Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Крім того, є ознаки того, що кохання Путіна й Кабаєвої могло бути вигадкою.
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Еліта Росії боїться Путіна і власних спецслужб
Тизенгаузен розповів, що російські еліти бояться Путіна і власних спецслужб більше, ніж західних. Власне, недарма іноді гинуть якісь російські чиновники – це показові страти. Іноді вони відбуваються навіть за кордоном, бо так Путін хоче втримати своїх у "стійлі".
Це елемент залякування. Путін демонстративно може проводити такі операції, на камери – це елемент терору. Тероризм – це досягнення своїх цілей шляхом залякування мирного населення. Путін думає, що він такий терорист, і всі його повинні боятися,
– зазначив політтехнолог.
Він додав, що росіяни взагалі вважають Путіна божеством. Коли їх запитують, хто винен у тому, що вони живуть у болоті, вони кажуть – чиновники. Але Путін не встигає за цим слідкувати, бо в нього багато інших завдань. Для них Путін – президент миру, й вони не розуміють, це Путін винен у тому, що багата ресурсами країна – в болоті.
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Деокупація Криму зіпсує репутацію Путіна
За словами політтехнолога, на репутацію Путіна для росіян негативно вплине розгром Росії, її відступ, і найголовніше деокупація Криму. Крим росіяни називають головним досягненням Путіна. Там усюди його портрети в пілотці.
"Однак і це вони зможуть показати як перемогу. Мовляв, вони так і задумували. Ми хотіли налякати українців і все. Будуть для цього використовувати своїх пропагандистів. Пропагандисти, між іншим, також забувають, що поруч із нацистами сиділи пропагандисти, які потім були повішані разом з нацистською верхівкою", – зауважив Тизенгаузен.
Як він зазначив, навіть відступ за кордони 1991 року росіяни назвуть перемогою. Мовляв, денацифікація відбулась, на Донбасі тепер нікого немає. Однак у цьому випадку слід готувати Грузії й Вірменії. Путін усе одно захоче територій або замороженого конфлікту, бо це для нього головний підсумок будь-якої війни.
Путін і війна в Україні: останні новини
- Керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина фактично зсунули в Росії. Усе через те, що він ледь не зайняв місце самого Путіна.
- Завдяки українським захисникам чисельність російської армії різко скорочується. Тож Владімір Путін закликав оборонну промисловість краще підтримувати "спеціальну військову операцію".
- Президент Владімір Путін планує записати звернення до бюрократичного апарату своєї терористичної держави. Очікувалося, що уже наступного дня головний законодавчий орган ворожої держави збереться після цього для того, аби обговорити впровадження російських законів на окупованих територіях.