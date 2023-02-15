Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Та поруч з тим кримські колаборанти почали співпрацювати з Пригожиним, бо він допомагає їм утекти.

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Пригожин загрався

Жирнов зазначив, що Пригожин загрався у вересні, бо ледь не зайняв місце Путіна. Він був ефективніший, ніж диктатор, навіть на фронт їздив, чого Путін не зробив. Пригожин отримав право на зеків. І в цьому сенсі він посунув усіх оперативників, прокурорів і суддів, котрі докладали зусиль, аби злочинці були у в'язниці.

А потім приїжджає якийсь Пригожин і каже, що забирає цих людей, бо вони йому треба на війні. Це не нормальна держава була. Пригожин у цьому сенсі загрався. На цьому тлі в нього виник політичний потенціал, бо він і сам зек, який у 18 років потрапив у в'язницю, провів там майже 9 років, хоча мав відсидіти 13 років,

– зауважив ексспівробітник КДБ.

Він додав, що таким чином Пригожин міг замінити Путіна, бо диктатор у 2000 році також прийшов з блатними навичками. На цьому тлі у Пригожина почав рости політичний рейтинг. А тому 11 січня відбулася зміна керівництва війною в Україні, бо Путін відчув загрозу для себе.

Пригожин не демонстрував результатів

За словами ексспівробітника Служби зовнішньої розвідки Росії, якби Пригожин ще раз опинився б на фронті, він би загинув від українського HIMARS, бо самі росіяни злили б українцям координати Пригожина. Насправді в керівництві так званої СВО ситуація нагадує "лебідь – рак – щука", але для України це добре.

"Чим довше всі ці люди залишаються на чолі цієї війни, тим більше шансів їх перемогти. Пригожина почали трохи зсувати. Найголовніше – в нього ж немає результатів. Усі зрозуміли, що зеки, яких він висмикнув із в'язниць, потрібні для того, аби з їхньою допомогою розміновувати території", – наголосив Жирнов.

Як він зазначив, це методи середньовіччя, навіть не Першої чи Другої світової війни. Саме тому втрати особового складу під час атак Пригожина складали 80%. Росіяни вже самі визнають, що це складна війна, бо українці вміють воювати.

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Політичні амбіції Пригожина

Ексспівробітник КДБ продовжив, що Пригожин разом з Кадировим дійсно були страшилом для Заходу, в тому сенсі, що подивіться, хто може замінити Путіна. Саме тому Пригожина й залишили живим, і навіть не завели проти нього кримінальну справу за публічну страту.

Оскільки ніхто такої справи не завів, це означає, що Пригожин потрібен керівництву Росії. Я не згоден, що в нього не було ніякого політичного потенціалу, бо є докази. До нього ж зверталась ЛДПР, яка після смерті Жириновського втратила яскравого лідера,

– підкреслив експівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.

Він підсумував, що новим яскравим лідером ЛДПР бачила Пригожина. Однак він відмовив і сказав, що ліпше створить свою власну партію. Між іншим, Путіну також не потрібен Пригожин у політиці, бо наступного року в Росії "президентські вибори", на яких Путін цілком міг би програти Пригожину.

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