Це державна політика Кремля, тому у подібних процесах немає нічого дивного. Про це 24 Каналу розповів заступник постійного представника Президента України в АР Крим Денис Чистіков.

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Колаборанти відчувають, що ЗСУ вже близько

За словами Чистікова, на території тимчасово окупованого Криму також створюють місцеві приватні військові компанії, зокрема охоронні фірми, з якими укладають контракти буцім-то для забезпечення порядку на новоокупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Але насправді людей використовуватимуть для участі у військових операціях й охорони так званих "лідерів".

"Колаборанти розуміють, що звільнення Криму наближається. Вони вже думають про те, як забезпечити свою безпеку та вивезення майна під охороною. Тому взаємодія з Пригожиним не є дивною", – підсумував Денис Чистіков.

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