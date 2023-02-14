Это государственная политика Кремля, поэтому в подобных процессах нет ничего удивительного. Об этом 24 Канала рассказал заместитель постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Денис Чистиков.

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Коллаборанты чувствуют, что ВСУ уже близко

По словам Чистикова, на территории временно оккупированного Крыма также создают местные частные военные компании, в том числе охранные фирмы, с которыми заключают контракты якобы для обеспечения порядка на новооккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Но на самом деле люди будут использоваться для участия в военных операциях и охраны так называемых "лидеров".

"Колаборанты понимают, что освобождение Крыма приближается. Они уже думают о том, как обеспечить свою безопасность и вывоз имущества под охраной. Поэтому взаимодействие с Пригожиным не удивительно", – подытожил Денис Чистиков.

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