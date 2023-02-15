Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Но рядом с тем крымские коллаборанты начали сотрудничать с Пригожиным, потому что он помогает им скрыться.

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Пригожин заигрался

Жирнов отметил, что Пригожин заигрался в сентябре, потому что едва не занял место Путина. Он был эффективнее диктатора, даже на фронт ездил, чего Путин не сделал. Пригожин получил право на зеков. И в этом смысле он подвинул всех прилагавших усилий оперативников, прокуроров и судей, чтобы преступники были в тюрьме.

А потом приезжает какой-нибудь Пригожин и говорит, что забирает этих людей, потому что они ему нужны на войне. Это не нормальное государство было. Пригожин в этом смысле заигрался. На этом фоне у него возник политический потенциал, потому что он и сам зек, который в 18 лет попал в тюрьму, провел там почти 9 лет, хотя должен был отсидеть 13 лет.

– заметил экс-сотрудник КГБ.

Он добавил, что таким образом Пригожин мог заменить Путина, потому что диктатор в 2000 году тоже пришел с блатными навыками. На этом фоне у Пригожина начал расти политический рейтинг. Поэтому 11 января произошла смена руководства войной в Украине, потому что Путин почувствовал угрозу для себя.

Пригожин не демонстрировал результатов

По словам экс-сотрудника Службы внешней разведки России, если бы Пригожин еще раз оказался бы на фронте, он бы погиб от украинского HIMARS, потому что сами россияне слили бы украинцам координаты Пригожина. На самом деле, в руководстве так называемой СВО ситуация напоминает "лебедь – рак – щука", но для Украины это хорошо.

"Чем дольше все эти люди остаются во главе этой войны, тем больше шансов их победить. Пригожина начали немного сдвигать. Самое главное – у него же нет результатов. Все поняли, что зеки, которых он выдергивал из тюрем, нужны для того, чтобы розминировать территории", – подчеркнул Жирнов.

Как он отметил, это методы средневековья, даже не Первой или Второй мировой войны. Именно поэтому потери личного состава при атаке Пригожина составляли 80%. Россияне уже сами признают, что это сложная война, потому что украинцы умеют воевать.

Жирнов объяснил, почему сдвинули Пригожина: смотрите видео

Политические амбиции Пригожина

Экс-сотрудник КГБ продолжил, что Пригожин вместе с Кадыровым действительно были страшными для Запада, в том смысле, что посмотрите, кто может заменить Путина. Именно поэтому Пригожина и оставили в живых, и даже не возбудили против него уголовное дело за публичную казнь.

Поскольку никто такого дела не возбудил, это означает, что Пригожин нужен руководству России. Я не согласен, что у него не было никакого политического потенциала, потому что есть доказательства. К нему обращалась ЛДПР, которая после смерти Жириновского потеряла яркого лидера,

– подчеркнул экс-сотрудник Службы внешней разведки России.

Он подытожил, что новым ярким лидером ЛДПР видела Пригожина. Однако он отказал и сказал, что лучше создаст свою собственную партию. Между прочим, Путину также не нужен Пригожин в политике, потому что в следующем году у России "президентские выборы", на которых Путин вполне мог бы проиграть Пригожину.

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