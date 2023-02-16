Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, и прогнозы Буданова, и других руководителей украинских ведомств не слишком оптимистичны. Они ситуативные на определенный момент исходя из возможностей Украины и России.

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Это объективные прогнозы. Но вопрос в том, что иногда ресурсы меняются,

– отметил Подоляк.

Закончится ли война в 2023 году

Как отметил Подоляк, с течением времени ситуация может измениться, потому и прогнозы корректируются. К примеру, если бы Украина получила помощь дальнобойными ракетами летом 2022 года, война была бы совсем другой. Также, если бы Россия не проводила мобилизацию, чтобы забрасывать фронт телами, то ситуация отличалась бы от нынешней.

Подоляк уверен – если бы Запад максимально быстро предоставил Украине все необходимое оружие, то ВСУ провели бы наступательную операцию. И все мы приблизились бы к финализации войны.

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Эти прогнозы объективны с определенными календарными коррекциями. Мне кажется, если все-таки наши партнеры дадут нам максимально быстро все, что необходимо, то мы будем "модерировать" и календарь войны. Можем существенно ускорить финализацию. Это может быть осень этого года. Но это может быть и полностью этот год,

– отметил Подоляк.

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