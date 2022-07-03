Таможенники рассказали о самом дорогом авто, ввезенному в Украину по "нулевому растаможиванию"
Источник:Закарпатская таможня
В связи с военным положением в Украину привозили автомобили по "нулевому растаможиванию". Однако с 1 июля отменили льготы по импорту отдельных товаров и транспортных средств.
В Закарпатской таможне рассказали о марках автомобилей, которые больше всего доставляли в Украину по льготному растаможиванию. Также пограничники окрестили стоимость транспорта.
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"По состоянию на 1 июля 2022 года в зоне деятельности Закарпатской таможни с начала действия Закона Украины о "нулевом растаможивании" выпущено для свободного обращения 18 897 транспортных средств, приобретенных гражданами за пределами таможенной территории Украины", – написали охранники рубежа.
Отметили, что больше всего украинцы привозили следующие марки автомобилей:
- VOLKSWAGEN – 3 918;
- Skoda – 2 334;
- Mercedes-Benz – 1764;
- AUDI – 1 472;
- BMW – 1155;
- FORD – 1 100;
- OPEL – 956;
- RENAULT – 755;
- TOYOTA – 575;
- HYUNDAI – 572.
Самый дорогой автомобиль без растаможки
Что касается возраста автомобилей, то меньше всего ввезли в категории до 5 лет – 1321 единица транспортных средств, от 6 до 10 лет – 2917 автомобилей. Больше всего без растаможки в Украину попадал транспорт старше 11 лет. Речь идет о 14 659 единицах. Новых автомобилей, изготовленных в 2021 – 2022 годах, привезли 128.
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Если учесть стоимость, то наибольшее количество составили автомобили до 5 тысяч долларов – 14 284 единиц, до 10 тысяч долларов – 2 613 единиц, до 15 тысяч долларов – 854 единиц, более 15 тысяч долларов – 1146 единиц.
Цена самого дорогого автомобиля, растаможенного по нулевой ставке и выпущенного для свободного обращения в зоне деятельности Закарпатской таможни, а это – MERCEDES-BENZ G63 AMG (2022 года выпуска) – 220 тысяч долларов. Хозяин этого элитного автомобиля предприниматель из Днепропетровщины,
– написали в Закарпатской таможне.
Всего Закарпатская таможня пропустила 18 транспортных средств, которые стоят более 100 тысяч долларов США.Кстати. Пограничники отметили, что с 1 июля льготы по автомобилям отменили. То есть снова возвращается ввозная пошлина.
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