Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Франции и Германии нужно вернуться к теме войны России с Украиной. В то же время он сказал, что за 7 лет Нормандия оставила этот конфликт на "нулевом уровне".

Но такая ситуация – уже хорошо. Такое мнение в эфире высказал политолог-международник Александр Сушко.

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Сушко: нулевой уровень является успехом

По его словам, сейчас конфликт удается более или менее эффективно сохранять на уровне низкой интенсивности. Украина может в значительной степени сосредотачиваться на своих внутренних вопросах, а не жить в ежедневном режиме горячей войны.

Нулевой уровень – это успех. Я думаю, они тоже это понимают,

– отметил Сушко.

Он отметил, что ситуация на Донбассе не является замороженной, она немного приглушенная и может "разгореться" в любой момент. В то же время в том, что Украина имеет сейчас, есть определенная заслуга международных партнеров.

Политолог рассказал о переформатировании нормандских переговоров: смотрите видео

Международное присутствие – важно для Украины

Соединенные Штаты Америки, Канада и Великобритания – это, как отметил политолог, государства, которые разделяют позицию Украины по основным вопросам, в частности по конфликту с Россией.

Их присутствие всегда важно,

– сказал Сушко.

В то же время он отметил, что вопрос заключается не только в формальном присутствии за конкретным столом переговоров, но и в целом в дипломатической работе, которую проводят эти страны.

Вопрос возможности переформатирования нормандских переговоров эксперт считает дискуссионным. По его мнению, не нужно тратить много усилий на формальное изменение количества переговорщиков за столом, ведь это не принципиально повлияет на ход процесса.

"Кроме того, стоят ли того усилия, если мы понимаем, что Россия все равно не согласится на переформатирование? Это больше вопрос дипломатической тактики по формату переговоров, чем стратегии", – добавил политолог.

Нормандский формат переговоров: кратко