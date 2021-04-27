Мінстр закордонних справ Гайко Маас заявив, що Франції та Німеччині потрібно повернутись до теми війни Росії з Україною. Водночас він сказав, що за 7 років Нормандія залишила цей конфлікт на "нульовому рівні".

Але така ситуація – вже добре. Таку думку в ефірі висловив політолог-міжнародник Олександр Сушко.

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Сушко: Нульовий рівень є успіхом

За його словами, наразі конфлікт вдається більш-менш ефективно зберігати на рівні низької інтенсивності. Україна може значною мірою зосереджуватися на своїх внутрішніх питаннях, а не жити в щоденному режимі гарячої війни.

Нульовий рівень – це успіх. Я думаю, вони теж це розуміють,

– зазначив Сушко.

Він зауважив, що ситуація на Донбасі не є замороженою, вона є трохи приглушеною і може "розгорітися" в будь-який момент. Водночас в тому, що Україна має зараз, є певна заслуга міжнародних партнерів.

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Міжнародна присутність – важлива для України

Сполучені Штати Америки, Канада і Великобританія – це, як відзначив політолог, держави, які поділяють позицію України щодо основних питань, зокрема щодо конфлікту з Росією.

Їхня присутність завжди є важливою,

– сказав Сушко.

Водночас він відзначив, що питання полягає не лише у формальній присутності за конкретним столом переговорів, а й загалом у дипломатичній роботі, яку проводять ці країни.

Питання можливості переформатування нормандських перемовин експерт вважає дискусійним. На його думку, не потрібно витрачати багато зусиль на формальну зміну кількості перемовників за столом, адже це не принципово вплине перебіг процесу.

"Крім того, чи вартують того зусилля, якщо ми розуміємо, що Росія все одно не погодиться на переформатування? Це питання більше дипломатичної тактики щодо формату переговорів, ніж стратегії", – додав політолог.

Нормандський формат переговорів: коротко