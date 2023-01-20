Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, пишут казахстанские СМИ. Подробнее информирует 24 Канал.

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Что известно об операции Назарбаева

Госпитализацию Назарбаева в Национальный научный кардиохирургический центр также подтвердили в Минздраве Казахстана.

Операция прошла удачно. Угрозы жизни первого президента нет. В настоящее время он находится под наблюдением,

– отметил Айдос Укибай.

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Кратко, что нужно знать о Назарбаеве