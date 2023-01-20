Про це повідомив його прессекретар Айдос Укібай, пишуть казахстанські ЗМІ. Детальніше інформує 24 Канал.
Читайте також У Казахстані депутата вигнали з партії за підтримку вторгнення Росії в Україну
Що відомо про операцію Назарбаєва
Госпіталізацію Назарбаєва до Національного наукового кардіохірургічного центру також підтвердили в МОЗ Казахстану.
Операція пройшла успішно. Загрози життя першого президента немає. Наразі він перебуває під наглядом,
– зазначив Айдос Укібай.
Зверніть увагу Надійні, але не без проблем: що відомо про гелікоптер Super Puma, який розбився в Броварах
Коротко, що треба знати про Назарбаєва
- Нурсултан Назарбаєв перший президент Казахстану. Обіймав цю посаду з 24 квітня 1990 до 20 березня 2019-го. Також був главою Радбезу.
- Загалом Назарбаєв перебував при владі майже 30 років. Однак, з початком протестів у 2022 році казахи почали вимагати його відставки з посади голови Радбезу та зменшення впливу Назарбаєва на владу.
- Наразі Нурсултану Назарбаєву 82 роки.
- 11 січня 2023-го конституційний суд Казахстану скасував дію закону "Про першого президента – Єлбаси". Таким чином Назарбаєва позбавили привілеїв.