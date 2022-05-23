Нужен ли Украине израильский "Железный Купол"

В России по-прежнему много ракет. А в Украине война будет продолжаться, пока существует Россия. Небо нам не "закрыли", так что рассчитывать можем только на себя. Все больше появилось разговоров об украинской "Железный Купол" по аналогии с Израилем. Но это ли решение для Украины? (Спойлер – нет).

Что такое израильский "Железный Купол"

Это прежде всего бренд. Iron Dome – всепогодная система ПВО, которая защищает население и важные объекты и может быть стратегически размещена для уменьшения побочного ущерба.

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Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, выпущенных с расстояния от 4 км до 70 км и траектория которых приведет их в населенный пункт Израиля.

Iron Dome обнаруживает, анализирует и перехватывает ряд входящих угроз, включая C-RAM, высокоточные управляемые ракеты, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и воздушно-реактивные угрозы.

На данный момент система перехватила более 2500 приближающихся целей с вероятностью успеха более 90%.

Эффективное ПВО – залог спокойной жизни рядом с опасными соседями

Взбивают только то, что представляет опасность для жизни израильтян или угрозу стратегическим объектам. Экономят свои ракеты.

Iron Dome состоит из трех основных элементов:

радара обнаружения и сопровождения,

системы боевого управления и

управления вооружением (BMC) и ракетно-пусковой установки (MFU)

С момента ввода в эксплуатацию в 2011 году Израиль развернул по всей стране 10 батарей, каждая из которых имеет от трех до четырех пусковых установок, способных запустить 20 ракет-перехватчиков.

Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров, а площадь Украины – 603548 квадратных километров.

"Железный Купол" в Украине можно применить максимум на 80 километрах от линии разграничения или границы с Россией, Белоруссией или Крымом.

Для Мариуполя Железный купол подходит, потому что он будет защищать от ударов "Граду", "Урагана".

Ракеты-перехватчики "Железного бани" стоят около 50 тысяч долларов каждая.

В случае полномасштабного конфликта необходимо будет использовать сотни таких ракет в течение нескольких дней.

Кто финансировал

С 2011 по 2021 год США вложили в общей сложности 1,6 миллиарда долларов в проект и еще 1 миллиард долларов был одобрен Конгрессом США в 2022 году.

При этом американская оборонная компания Raytheon является партнером Rafael в производстве частей подсистемы Iron Dome, производимых в 15 штатах США.

Что любопытно. Армия Соединенных Штатов приняла решение не покупать израильский "Железный купол" после проведения первых внутренних испытаний.

Итоги

Что бы подытожить, можно сделать следующие выводы:

Система Железный Купол – эффективна, но имеет относительно малый радиус действия.

Система эффективна локально для защиты населенных пунктов или стратегических объектов, но не на больших территориях.

Важную роль в ее появлении сыграли США, которые и профинансировали разработку и участвовали своими компаниями в создании системы.

По сути, сегодня вокруг Киева и других важных городов уже работает система ПВО, сравнимая с возможностями израильского "Железного Купола".

Для ракет с большой дальностью (например, "Искандер" имеет дальность 500 километров) "Железный купол" уже не подходит.

В том же самом Израиле уже развернута система "Стрела-2", направленная против баллистических ракет дальнего радиуса действия, таких как иранская ракета "Шахаб".

Находящаяся на стадии создания система "Стрела-3" увеличит радиус действия противоракетной защиты вчетверо.

Что нужно Украине

Украине нужны гораздо более мощные системы, имеющие несколько эшелонов.

ПВО должна включать системы против ракет малой дальности, средней и большой, поскольку Россия имеет в арсенале все эти ракеты.

Сегодня в Украине расположено около 10 зенитно-ракетных формирований. На их вооружении имеется до 50 зенитно-ракетных комплексов, сотни ракет разной дальности.

Зенитно-ракетные комплексы "С-200" с радиусом поражения до 250 километров создают перекрывающиеся между собой зоны и полностью защищают земли Украины.

По такому же принципу расположены базы самолетов-истребителей. Их зона действия составляет несколько сотен километров и покрывает всю территорию государства.

Отдельные города, промышленные и стратегические объекты дополнительно охраняют зенитно-ракетные комплексы меньшего радиуса действия – "Бук", "Оса", "С-300", обновленный зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска".

США и их союзники по НАТО уже направляют Украине несколько систем зенитно-ракетных комплексов для помощи в обороне.

По словам высокопоставленного чиновника США, эти дополнительные системы включают советские SA-8, SA-10, SA-12 и мобильные ЗРК SA-14.

Что может сделать наш ВПК?

Мы можем разрабатывать, производить ракеты разной дальности и сложности.

Сегодня производится и эффективно используется комплекс "Ольха" малой дальности.

Ракетный комплекс Ольха, операционной дальностью 100 километров, было изготовлено более 50 единиц. Также разработан комплекс "Ольха-М" дальностью действия до 130 километров. Но это не ПВО.

Для создания собственной системы ПВО был бы хороший повод кооперации между Украиной и США на примере Израиля.

У нас, к сожалению, нет всех необходимых технологий, в частности, элементной базы. Но мы идеально подходим к разработке и тестированию новых систем. Идеальный win-win. Так что, впереди нам создание своего если не "Железного Купола", то "Европейского Бастиона".

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