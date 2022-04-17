Нужна "растерянность полицейского", – Раевский сказал, возможен ли бунт в России
Есть мнение, что в России бунт возможен только в одном случае – если у них будет "пустой холодильник". Хотя может быть и много других факторов.
Потому что любая революция – это сакральный момент, когда власть выпускает "нити из рук". Об этом в эфире 24 канала сказал редактор издания "Бабель" Митя Раевский.
Внимание Украина не отдаст свои территории на востоке и готовится дать бой Москве, – Зеленский
То есть, сами россияне должны увидеть, что на митинге полицейские не принимают никаких мер.
Базовое условие любой революции – это "растерянность полицейского". Это второй аспект после "пустого холодильника",
– считает Раевский.
Что должно способствовать бунту в России
В первую очередь, должно снизиться финансирование силовых ведомств, которых Путин и Лукашенко очень хорошо "кормят".
"Если гражданин должен понять, что бездействие не приносит ему прибыли, то полицейский должен понять, что его преступная деятельность тоже не факт, что принесет профит", – считает редактор издания.