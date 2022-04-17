Нужна "растерянность полицейского", – Раевский сказал, возможен ли бунт в России

Есть мнение, что в России бунт возможен только в одном случае – если у них будет "пустой холодильник". Хотя может быть и много других факторов.

Потому что любая революция – это сакральный момент, когда власть выпускает "нити из рук". Об этом в эфире 24 канала сказал редактор издания "Бабель" Митя Раевский.

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То есть, сами россияне должны увидеть, что на митинге полицейские не принимают никаких мер.

Базовое условие любой революции – это "растерянность полицейского". Это второй аспект после "пустого холодильника",

– считает Раевский.

Что должно способствовать бунту в России

В первую очередь, должно снизиться финансирование силовых ведомств, которых Путин и Лукашенко очень хорошо "кормят".

"Если гражданин должен понять, что бездействие не приносит ему прибыли, то полицейский должен понять, что его преступная деятельность тоже не факт, что принесет профит", – считает редактор издания.