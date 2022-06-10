Нужно 77 миллионов евро, – Садовый рассказал о целях реабилитационного центра

В течение следующих двух лет во Львове планируется построить уникальный реабилитационный центр. Для первого этапа необходимо около 77 миллионов евро.

Это позволит реабилитировать около 50 тысяч пациентов. Об этом 24 канала эксклюзивно рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

Сделали первый шаг, – Садовый эксклюзивно о создании реабилитационного центра во Львове

Он отметил, что говорится о реабилитации разного содержания: психологическую; социальную; физическую и т.д. Кроме того, протезирование. Впрочем, это не все цели проекта.

Речь идет о выстраивании целой "экосистемы",

– подчеркнул мэр Львова.

"С одной стороны можно сделать протез, но что дальше? Где человек должен работать, жить, заниматься спортом? Это большая работа, которую нужно выполнять", – отметил он.

Поэтому, как пояснил Андрей Садовый, целью проекта станет также помощь пациентам после протезирования. В частности, им будут помогать в трудоустройстве, строить оснащенные спортивные площадки, находить удобное жилье.

По словам моего главы, ранее в Украине уже существовали частные реабилитационные центры. Впрочем, раньше не требовались центры такого масштаба, что сейчас.

Садовый рассказал о реабилитационном центре во Львове: смотрите видео

Сколько "стоит" уникальный проект

10 июня 2022 во Львове презентовали проект Национального реабилитационного центра "Незломні". По мнению Андрея Садовго, это первый шаг в реализации поставленных целей.

Мэр также пояснил, что на форуме 10 июня была представлена "философия" реабилитационного центра. В городе уже получили заверения от многих компаний на ориентировочную сумму в 2 миллиона евро.

Как отметил мэр Львова, уже сейчас заявляют многие компании, которые переводят деньги на строительство центра. Уже удалось собрать более 20 миллионов гривен . Впрочем, только для первого этапа строительства нужно собрать 77 миллионов евро.

Украинцы по всему миру будут поддерживать проект. У нас будут тысячи наших украинцев, которым нужно будет дать шанс жить полноценной жизнью. Поставили перед собой такую цель и реализуем,

– резюмировал мэр.

Сейчас средства жертвуют ряд строительных компаний, работающих во Львове, а также иностранные фирмы, в частности из IT-сферы.

Что известно о новом проекте: коротко