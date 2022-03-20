Нужно бросить в Мариуполь все силы, – "азовец" Соболевский призвал деблокировать город

Враг пытается стереть Мариуполь с лица земли, не щадя мирных жителей. Поэтому все чаще раздаются призывы, что нужно нанести контрудар и освободить город от оккупантов.

Об этом рассказал представитель полка "Азов" Владислав Соболевский в эфире 24 канала. Он сообщил о ситуации в Мариуполе в целом.

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По его словам, на одних и тех же чашах весов находится не только жизнь военнослужащих, но и мирных жителей.

Для того, чтобы повесить на грудь командира 36 бригады и командира полка "Азов" друга Редиса звезды героев, нужно деблокировать Мариуполь,

– считает он.

Если Мариуполь падет, оккупанты пойдут дальше

"Азовец" добавил, что сегодня оккупанты разбомбили Школу искусств, в которой прятались почти 400 мирных жителей. Пока нет информации о погибших.

"Когда или если упадет Мариуполь, вопрос будет стоять над Запорожьем, Днепром и Харьковом. Нам нужно бросить все силы, чтобы сохранить наш рубеж – восточный форпост. Он прямо сейчас задерживает кучу войск. И если он падет, все это нашествие сосредоточит свое внимание на центральной Украине", – отметил военный.

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И подчеркнул, что нельзя даже с морально-политической точки зрения опозорить себя и оставить ребят на произвол судьбы.

Добавил, что военные не нуждаются в эвакуации, им нужны боеприпасы и современное ПВО, чтобы быть защищенными с неба. Потому что "на суше россияне умирают".

У оккупантов нет еды

Также Соболевский добавил, что у оккупантов нет запасов пищи, достаточно медикаментов и даже связи с родственниками.

"Они умирают от легких ранений, потому что врачей тоже нет и их тяжело эвакуировать", – объяснил он.

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