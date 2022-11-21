Нужно до года: львовские власти рассказали о сложностях полного восстановления электричества

15 августа россияне в очередной раз совершили массированную ракетную атаку по Украине, в частности, по Львовской области. Сейчас область заживлена по временной схеме.

Об этом рассказывает глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По его словам, полное восстановление энергосистемы области займет до года.

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Новое энергетическое оборудование придется долго ждать

После попаданий по энергообъектам области, регион питается электричеством по временной схеме. Система пока не может выдерживать довоенную нагрузку.

Чтобы восстановить все энергетическое оборудование, объясняет Максим Козицкий, потребуется до года времени. Здесь дело не только в цене оборудования: придется долго ждать, пока его изготовят.



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Совет 1. Включите режим энергосбережения и отключите функции, которыми вы не пользуетесь.

Включите режим энергосбережения и отключите функции, которыми вы не пользуетесь. Совет 2. Уменьшите использование соцсетей и не включайте телефон без необходимости.

Уменьшите использование соцсетей и не включайте телефон без необходимости. Совет 3. Выключите автозагрузку, обновление и синхронизацию приложений. Инструкция: Android : Настройки – "Аккаунты и синхронизация"; iOS : Настройки – App Store – "Обновление приложений".

Выключите автозагрузку, обновление и синхронизацию приложений. Инструкция: : Настройки – "Аккаунты и синхронизация"; : Настройки – App Store – "Обновление приложений". Совет 4. Если у Вас есть две SIM-карты, но одна не критически важна, временно отключите ее в настройках "SIM-карты и мобильные сети".

Если у Вас есть две SIM-карты, но одна не критически важна, временно отключите ее в настройках "SIM-карты и мобильные сети". Совет 5. Если ситуация с зарядом критическая, включите режим экстренной экономии энергии. Выпишите на бумагу все важные телефонные номера, если батарея сядет.

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