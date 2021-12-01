Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. На саммите обсудили текущую ситуацию на границе.

Не пропустите Союзники пристально следят, – МИД Эстонии о ситуации на восточных границах НАТО

Вторжение будет иметь последствия, – Столтенберг

"Нужно сохранять бдительность и избегать эскалации. Министры четко дали понять, что любое будущее вторжение или агрессия в отношении Украины будет иметь высокую цену, экономические и политические последствия для России", – заявил Йенс Столтенберг.

До этого Столтенберг отмечал, что НАТО не может обеспечить Украине безопасность, поскольку она не является членом Альянса. В то же время Киев "может полагаться на политическую и практическую поддержку".

Также генсек НАТО пригрозил России политическими и экономическими последствиями в случае нападения на Украину.

Обратите внимание! В НАТО обсудили возможность новых санкций против России при условии, что Кремль будет атаковать Украину. Йенс Столтенберг отметил, что поддержать экономические санкции готовы.

Вероятное вторжение России: последние новости