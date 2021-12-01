Об этом сообщила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, подводя итоги первого дня встречи руководителей внешнеполитических ведомств НАТО в Риге.
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Эстонский дипломат отметила, что "Североатлантический альянс единый оперативно оценивает ситуацию на европейскую безопасность и готов защищать всех своих союзников".
Союзники ясно видят в сосредоточении российских войск у границы с Украиной угрозу как украинской, так и европейской безопасности в целом. Они призвали Россию немедленно положить конец этой деятельности,
– заметила Эва-Мария Лийметс.
Глава МИД указала, что министры выразили сожаление по поводу закрытия Москвой дипломатических каналов с блоком, "хотя именно сейчас нужен конструктивный диалог с Россией".
Действия Беларуси на границе с ЕС
Эва-Мария Лийметс добавила, что другой важной темой стали действия белорусских властей на границе с ЕС.
Жестокое манипулирование человеческими жизнями, попытки разделить и дискредитировать НАТО и Евросоюз – это требует единого ответа, и НАТО всячески поддерживает своих союзников, которые испытывают наибольшее давление,
– подытожила она.
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Российские войска возле Украины: что известно
- Еще в октябре американские издания предостерегли, что Россия наращивает военные мощности возле украинской границы. В подтверждение этому продемонстрировали, в частности, фото со спутника.
- В конце ноября в украинском Минобороны заявили, что угроза российского вторжения в Украину является вполне реальной. В то же время там заверили, что ВСУ готовы к любому сценарию.
- Генерал-лейтенант Игорь Романенко не исключает, что Россия может напасть на Украину зимой. Ведь враг уже имеет успешный опыт зимнего наступления в районе Дебальцево в 2015 году.
- В случае прямой угрозы НАТО поддержит Украину. При этом, принцип коллективной обороны альянса не будет действовать. В Евросоюзе также объяснили, что не смогут помочь армией.