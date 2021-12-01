Про це повідомила міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс, підбиваючи підсумки першого дня зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств НАТО у Ризі.
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Естонська дипломатка зазначила, що "Північноатлантичний альянс єдиний оперативно оцінює ситуацію на європейську безпеку та готовий захищати всіх своїх союзників".
Союзники ясно вбачають у зосередженні російських військ біля кордону з Україною загрозу як українській, так і європейській безпеці загалом. Вони закликали Росію негайно покласти край цій діяльності,
– зауважила Ева-Марія Лійметс.
Глава МЗС вказала, що міністри висловили жаль з приводу закриття Москвою дипломатичих каналів з блоком, "хоча саме зараз потрібний конструктивний діалог з Росією".
Дії Білорусі на кордоні з ЄС
Ева-Марія Лійметс додала, що іншою важливою темою стали дії білоруської влади на кордоні з ЄС.
Жорстоке маніпулювання людськими життями, спроби розділити і дискредитувати НАТО і Євросоюз – це вимагає єдиної відповіді, і НАТО всіляко підтримує своїх союзників, які зазнають найбільшого тиску,
– підсумувала вона.
До теми Цинічна гра авторитарних режимів Росії та Білорусі, – МЗС Польщі про міграційну кризу
Російські війська біля України: що відомо
- Ще у жовтні американські видання застерегли, що Росія нарощує військові потужності біля українського кордону. На підтвердження цьому продемонстрували, зокрема, фото з супутника.
- Наприкінці листопада в українському Міноборони заявили, що загроза російського вторгнення в Україну є цілком реальною. Водночас там запевнили, що ЗСУ готові до будь-якого сценарію.
- Генерал-лейтенант Ігор Романенко не виключає, що Росія може напасти на Україну взимку. Адже ворог вже має успішний досвід зимового наступу в районі Дебальцевого у 2015 році.
- У випадку прямої загрози НАТО підтримає Україну. При цьому, принцип колективної оборони Альянсу не діятиме. В Євросоюзі також пояснили, що не зможуть допомогти військом.