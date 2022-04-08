Нужно эмбарго на нефть и газ, которые позволяют России ощущать свою безнаказанность – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что нужно усилить давление на Россию. В частности, ввести полное эмбарго на нефть и газ.

Украинский лидер подчеркнул, что именно энергетический экспорт обеспечивает львиную долю доходов России, сообщает 24 канал. Именно он позволяет российскому руководству верить в свою безнаказанность и надеяться, что мир проигнорирует военные преступления России.

Заметьте Ответственность неизбежна: Зеленский упомянул об обстреле Краматорска в новом обращении

Зеленский заверил, что Украина и все в мире, у которых есть смелость, как украинцы, противостоять тирании, этого не допустят.

Нужно ввести полное энергетическое эмбарго – на нефть, газ. Необходимо также полностью отключить от глобальной денежной системы русские банки. Не отдельные из них, а все, всю банковскую систему России,

– заявил президент.

Украинский лидер подчеркнул: не может быть такого, что самая большая угроза глобальной безопасности находит пути глобального богатства. Зеленский отметил, что в этом контексте оценивает и новый пакет санкций против России, о котором объявлено.

"Мы знаем всех, кто затягивает решение"

Президент подчеркнул, что считает неправильной ту мягкость, с которой некоторые на Западе до сих пор относятся к России. Зеленский заверил, что Украина знает, кто постоянно пытается смягчить санкционные предложения.

Украинский лидер подчеркнул, что сделают все, чтобы в Европе наконец-то поняли: действительно принципиальные и действительно сильные санкции против России придется вводить в любом случае.

"Мы знаем всех, кто затягивает решение. Но уверен, что эти политики и эти страны изменят свою позицию под давлением всего того, что Россия делает против украинцев и против свободы в Европе", – заверил Зеленский.

Ночное обращение Зеленского за 8 апреля: смотрите видео