Український лідер наголосив, що саме енергетичний експорт забезпечує левову частку прибутків Росії, повідомляє 24 канал. Саме він дозволяє російському керівництву вірити у свою безкарність та сподіватися, що світ проігнорує воєнні злочини Росії.

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Зеленський запевнив, що Україна та всі у світі, хто має сміливість, як українці, протистояти тиранії, цього не допустять.

Потрібно запровадити повне енергетичне ембарго – на нафту, на газ. Потрібно також повністю відключити від глобальної фінансової системи російські банки. Не окремі з них, а всі, всю банківську систему Росії,

– заявив президент.

Український лідер наголосив: не може бути такого, що найбільша загроза глобальній безпеці знаходить шляхи до глобального багатства. Зеленський зауважив, що у цьому контексті оцінює й новий пакет санкцій проти Росії, про який оголошено.

"Ми знаємо всіх, хто затягує рішення"

Президент наголосив, що вважає неправильною ту м'якість, із якою дехто на Заході досі ставиться до Росії. Зеленський запевнив: Україна знає, хто постійно намагається пом'якшити санкційні пропозиції.

Український лідер наголосив, що зроблять усе, аби у Європі нарешті зрозуміли: справді принципові та справді сильні санкції проти Росії доведеться запроваджувати у будь-якому разі.

"Ми знаємо всіх, хто затягує рішення. Але впевнений, що й ці політики та ці країни змінять свою позицію під тиском усього того, що Росія робить проти українців і проти свободи у Європі", – запевнив Зеленський.

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