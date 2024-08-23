Поступление во время мобилизации: надо ли обращаться в ТЦК, если абитуриент переезжает в другой город

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а также действует военное положение. Как в мирные времена, так и сейчас, мужчины призывного возраста должны соблюдать правила воинского учета. Это касается также и поступающих.

Важным для понимания является вопрос, нужно ли обращаться в районный ТЦК, если абитуриент переезжает в другой город. Об этом рассказал начальник отдела воинского учета, бронирования и внедрения единого госреестра военнообязанных сектора мобилизационно оборонной работы Харьковского областного центра комплектования и социальной поддержки Любомир Хомицкий в комментарии Общественному.

Смотрите также Что грозит 16-летним юношам, которые не станут на воинский учет: объяснение адвоката

Нужно ли обращаться в районный ТЦК, если абитуриент переезжает в другой город

"Такого требования у нас нет. Так, есть правила воинского учета, которые требуют находиться на воинском учете там, где зарегистрировано, задекларировано место жительства в территориальных центрах. То есть, если человек будет декларировать свое место пребывания, например, как внутренне перемещенное лицо на другой территории, то тогда так, возникает обязанность обратиться в районный ТЦК по месту регистрации и стать на воинский учет", – отметил он.

По словам Хомицкого, другие вопросы, связанные с устройством на работу, обучением, предусматривают исключительно ведение воинского учета непосредственно руководителями соответствующих учебных заведений, предприятий, учреждений, организаций.