Нужно создать Градостроительный кодекс, – Оксана Продан о доработке закона 5655

После наложения президентом вето на закон №5655 градостроительную реформу следует доработать с привлечением отечественных и международных экспертов, а также общественности.

Кроме того, все законы, регулирующие рынок, следует объединить в Градостроительный кодекс, как предусмотрено международной практикой и обязательствами Украины. Об этом заявила советница главы Ассоциации городов Украины, народный депутат Украины VII и VIII созывов, глава Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця" Оксана Продан.

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"Уже сейчас все готовятся к созданию новой Украины благосостояния. Для этого нужна прозрачная и эффективная градостроительная система. Такую систему мог создать законопроект №5655, но он не рабочий, его реализация остановит восстановление Украины. Против №5655 выступило все общество, подписав петицию о вето к президенту. Единственное решение, которое остановит противостояние в обществе, сохранит поддержку международных партнеров и продолжит реформу децентрализации - вето на законопроект №5655. А дальше – совместная работа. После вето будет возможность подготовить Градостроительный кодекс, легитимизированный обществом, который все готовы будут выполнять", – заявила Оксана Продан.

По ее словам, над доработкой градостроительной реформы должны совместно работать:

народные депутаты Украины,

представители местного самоуправления,

чиновники из соответствующих министерств,

профессиональное сообщество архитекторов, проектантов, строителей и инженеров.

Также нужно привлечь международные организации, которые уже имеют наработанный концепт, изложенный в сборнике "Белая книга: Предложения по законодательному и административно-правовому реформированию сферы городского развития в Украине".

Каким должен быть Градостроительный кодекс: мнение Оксаны Продан

Кроме того, все градостроительные законы следует объединить в единый кодекс, подчеркнула Продан.

"Градостроительную деятельность регулируют сегодня 43 закона Украины, среди которых 7 касаются исключительно градостроительства. Вместе с тем в 5655 эти законы остаются отдельными документами, которые редакционно даже не совпадают друг с другом в некоторых положениях. Логичнее и эффективнее было бы ветировать проект, доработать в парламенте и объединить в Градостроительный кодекс все связанные документы, как это предусмотрено международной, принятой обязательствами Украины, рамкой", – отметила советница главы АГУ.

Продан считает, что Градостроительный кодекс:

может решить проблему несоответствия между земельным и строительным законодательством,

обеспечить непротиворечивое и унифицированное регулирование градостроительной отрасли,

создать правовые условия для планирования интегрированного развития общин.

Отдельные блоки кодекса должны урегулировать проблемы взаимодействия центральных и муниципальных властей и частного сектора, а также вовлеченность общественности в градостроительный процесс, начиная с ранних стадий планирования.

Также она отмечает, что при подготовке качественной градостроительной реформы должны быть учтены положения международных соглашений в сфере градостроительства. В частности, Лейпцигской хартии устойчивого европейского города, Европейской хартии местного самоуправления, повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года ООН и других.

Что не так с законопроектом 5655

С 19 декабря законопроект №5655 находится на подписи у президента. Петиция с требованием применить вето к этому законопроекту менее чем за сутки набрала необходимые 25 000 голосов, а всего подписали 42 090 человек.

Обращение к президенту по ветированию "градостроительной реформы" в нынешнем виде подписали сотни депутатов из 38 местных советов в большинстве областей Украины. Аналогично обращение к президенту подписали общественные организации и представители ведущих СМИ. В том числе: