Нужно вернуть престиж профессии, – Верещук об изменениях в армии

Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук должна стать министром обороны вместо Андрея Тарана. Она отметила, что Украина почти 2 года не повышала заработных плат военнослужащим.

Об этом нардеп сообщила в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. По ее словам, в Украине стоит менять ситуацию с престижем профессии военного.

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"Украина должна заложить повышение и престиж профессии. Помните, как когда-то офицер идет по гарнизону и с какой гордостью на него все смотрят?" – подчеркнула Верещук.

Более 50% военных не хотят дальше служить

Депутат отметила, что если в Украине повысят авторитет, то не будет 50% военнослужащих, которые не хотят служить после первого контракта.

У нас сегодня нет мотивации. Люди уходят со службы, потому что не видят ради чего оставаться,

– отметила Верещук.

По мнению нардепа, военные хотят, чтобы их семьи были в опеке и имели право на льготы. Именно тогда они "будут отдавать себя профессии.

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Постсоветское сознание в армии

Верещук отметила, что в престиже также важна и тема женщин в армии. Украина еще не дорабатывает в этом вопросе, хотя по состоянию на сегодня в армии есть более 31 тысяч женщин-военнослужащих.

"У нас уже есть первая женщина-генерал медицинской службы. Однако это лишь маленькие шаги. Сознание все равно постсоветское. Его надо ломать", – сказала народная избранница.

Интервью Ирины Верещук программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала

Престиж профессии, по словам депутата, это когда в стране поднимают социальную защиту и пакет, а также мотивируют военнослужащих в дальнейшем служить.

Зарплаты военных: главное

Выплаты военным в 2021 году варьируются от 3405 до 4540 гривен. Деньги выдают сразу после окончания сборов.

Военнообязанным и резервистам выплачивают суточные за каждый день на сборах, или день в пути на сборы. Выплаты также зависят от воинского звания и высчитываются в процентах к сумме в 60 гривен.

Если резервист полностью выполнил программу и не совершал в течение нее нарушений, то получит единовременное денежное поощрение в размере от 1600 до 3100 гривен за год.



Зарплаты военных в 2021 году / Инфографика 24 канала