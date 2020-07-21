В Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобусе угрожает его взорвать. Около 20 человек находятся в заложниках. Адвокат Сергей Старенький отметил, что людям, которые оказались в заложниках, нужно не провоцировать террориста. Не совершать каких-то различных действий и конфликтовать с этим человеком.

Заложникам следует ожидать реакции и действий полиции и правоохранительных органов, которые обязаны обезвредить преступника. Об этом адвокат рассказал в эфире 24 канала.

Читайте также Интересы людей в Луцке: как должен действовать полиция

Он отметил, если есть возможность каким-то образом контактировать с людьми вне автобуса, то это надо делать очень осторожно. Ведь если преступник это поймет и увидит, то этот человек, который пробует связаться, может подвергаться опасности.

"В любом случае этим людям надо попробовать сохранять спокойствие, просить выпустить женщин, детей, наиболее уъязвимые слои, если там есть, возможно, престарелые", – добавил Сергей Старенький.

Также он объяснил, что нужно стараться запоминать все, что происходит. Потому что это будет иметь значение затем при расследовании.

Возможно, он не один и у него есть какие-то сообщники. Поэтому нужно очень внимательно наблюдать и пытаться запомнить все, что происходит,

– отметил адвокат.

Что известно о захвате заложников в Луцке