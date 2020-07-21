Как нужно вести себя во время террористических атак: советы адвоката
В Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобусе угрожает его взорвать. Около 20 человек находятся в заложниках. Адвокат Сергей Старенький отметил, что людям, которые оказались в заложниках, нужно не провоцировать террориста. Не совершать каких-то различных действий и конфликтовать с этим человеком.
Заложникам следует ожидать реакции и действий полиции и правоохранительных органов, которые обязаны обезвредить преступника. Об этом адвокат рассказал в эфире 24 канала.
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Он отметил, если есть возможность каким-то образом контактировать с людьми вне автобуса, то это надо делать очень осторожно. Ведь если преступник это поймет и увидит, то этот человек, который пробует связаться, может подвергаться опасности.
"В любом случае этим людям надо попробовать сохранять спокойствие, просить выпустить женщин, детей, наиболее уъязвимые слои, если там есть, возможно, престарелые", – добавил Сергей Старенький.
Также он объяснил, что нужно стараться запоминать все, что происходит. Потому что это будет иметь значение затем при расследовании.
Возможно, он не один и у него есть какие-то сообщники. Поэтому нужно очень внимательно наблюдать и пытаться запомнить все, что происходит,
– отметил адвокат.
Что известно о захвате заложников в Луцке
- Злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса. Он пригрозил, что взорвет транспорт. И отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.
- "Максим Плохой" требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Ютюбе заявления о том, что именно они – террористы в законе. В его списке людей, имеющих это сделать, такие фамилии: Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пинчук, Медведчук и Коломойский и другие.
- Президент Владимир Зеленский, по требованию террориста, должен опубликовать видеообращение с текстом фильм "Земляне 2005 года". Смотреть всем.
- На месте работает полиция, снайперы, а также в Луцк прибыл глава МВД Арсен Аваков.