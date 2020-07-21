У Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобусі погрожує його підірвати. Близько 20 перебувають у заручниках. Адвокат Сергій Старенький наголосив, що людям, які опинились у заручниках, потрібно не провокувати терориста. Не вчиняти якихось різних дій і конфліктів з цією людиною.

Заручникам слід очікувати реакції та дій поліції і правоохоронних органів, які зобов’язані знешкодити злочинця. Про це адвокат розповів в ефірі 24 каналу.

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Він зауважив, якщо є можливість якимось чином контактувати з людьми поза автобусом, то це треба робити дуже обережно. Адже якщо злочинець це зрозуміє і побачить, то ця людина, яка пробує зв'язатись, може наражатись на небезпеку.

"В будь-якому разі цим людям треба спробувати зберігати спокій, просити випустити жінок, дітей, уразливі верстви, якщо там є, можливо, особи похилого віку", – додав Сергій Старенький.

Також він пояснив, що потрібно намагатися запам'ятовувати все, що відбувається. Тому що це матиме значення потім при розслідуванні.

Можливо, він не один і в нього є якісь спільники. Тому треба дуже уважно спостерігати і намагатися запам'ятати все, що відбувається,

– зазначив адвокат.

Що відомо про захоплення заручників у Луцьку