Як потрібно поводитись під час терористичних атак: поради адвоката
У Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобусі погрожує його підірвати. Близько 20 перебувають у заручниках. Адвокат Сергій Старенький наголосив, що людям, які опинились у заручниках, потрібно не провокувати терориста. Не вчиняти якихось різних дій і конфліктів з цією людиною.
Заручникам слід очікувати реакції та дій поліції і правоохоронних органів, які зобов’язані знешкодити злочинця. Про це адвокат розповів в ефірі 24 каналу.
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Він зауважив, якщо є можливість якимось чином контактувати з людьми поза автобусом, то це треба робити дуже обережно. Адже якщо злочинець це зрозуміє і побачить, то ця людина, яка пробує зв'язатись, може наражатись на небезпеку.
"В будь-якому разі цим людям треба спробувати зберігати спокій, просити випустити жінок, дітей, уразливі верстви, якщо там є, можливо, особи похилого віку", – додав Сергій Старенький.
Також він пояснив, що потрібно намагатися запам'ятовувати все, що відбувається. Тому що це матиме значення потім при розслідуванні.
Можливо, він не один і в нього є якісь спільники. Тому треба дуже уважно спостерігати і намагатися запам'ятати все, що відбувається,
– зазначив адвокат.
Що відомо про захоплення заручників у Луцьку
- Зловмисник зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса. Він пригрозив, що підірве транспорт. І зазначив, що в нього є гранати та інша зброя.
- "Максим Плохой" вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. У його списку людей, що мають це зробити, такі прізвища: Філарет, Епіфаній, Онуфрій, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пінчук, Медведчук і Коломойський та інші.
- Президент Володимир Зеленський, за вимогою терориста, має опублікувати відеозвернення з текстом фільм "Земляни 2005 року". Дивитися усім.
- На місці працює поліція, снайпери, а також до Луцька прибув глава МВС Арсен Аваков.