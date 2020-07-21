Захоплення людей в Луцьку: як має діяти поліція
У центрі Луцька 21 липня чоловік, який називає себе Максимом Плохим, захопив рейсовий автобус із близько 20 людьми. Якщо попередньо кваліфікувати дії цієї людини за 258 статтею "тероризм", то повинна працювати не тільки поліція, а й антитерористичні підрозділи, які створюються на базі СБУ, Нацполіції.
Про це в ефірі 24 каналу розповів адвокат Сергій Старенький.
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Він також зауважив, що поліція має вивчити особистість цієї людини. Потрібно з'ясувати її психологічний потрет і, можливо, дії, спрямовані на переговорний процес. Щоб шляхом перемовин змусити цю людину здатися або знайти до неї "ключик", щоб переговорити.
За словами адвоката, у ЗМІ наразі вже є інформація, що ця людина може бути не зовсім адекватна, має психічні проблем. Відтак цілком можливо, що поліція навіть застосує якісь штурмові заходи для того, щоб знешкодити його.
"Оскільки переговори навряд чи можуть призвести до якихось позитивних результатів", – пояснив Сергій Старенький.
Яке покарання може загрожувати терористу
Адвокат зазначив, щодо юридичної сторони – це, одзнозначно, кваліфікація "тероризм" та "захоплення заручників". Максимальне покарання – це 15 років.
Однак додав, якщо хтось з заручників серйозно постраждає чи загине, то чоловіку може загрожувати і довічне позбавлення волі.
Захоплення заручників у Луцьку: що відомо
- Зловмисник зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса. Він пригрозив, що підірве транспорт. І зазначив, що в нього є гранати та інша зброя.
- "Максим Плохой" вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. У його списку людей, що мають це зробити, такі прізвища: Філарет, Епіфаній, Онуфрій, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пінчук, Медведчук і Коломойський та інші.
- Президент Володимир Зеленський, за вимогою терориста, має опублікувати відеозвернення з текстом фільм "Земляни 2005 року". Дивитися усім.
- На місці працює поліція, снайпери, а також до Луцька прибув глава МВС Арсен Аваков.