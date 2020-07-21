У центрі Луцька 21 липня чоловік, який називає себе Максимом Плохим, захопив рейсовий автобус із близько 20 людьми. Якщо попередньо кваліфікувати дії цієї людини за 258 статтею "тероризм", то повинна працювати не тільки поліція, а й антитерористичні підрозділи, які створюються на базі СБУ, Нацполіції.

Про це в ефірі 24 каналу розповів адвокат Сергій Старенький.

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Він також зауважив, що поліція має вивчити особистість цієї людини. Потрібно з'ясувати її психологічний потрет і, можливо, дії, спрямовані на переговорний процес. Щоб шляхом перемовин змусити цю людину здатися або знайти до неї "ключик", щоб переговорити.

За словами адвоката, у ЗМІ наразі вже є інформація, що ця людина може бути не зовсім адекватна, має психічні проблем. Відтак цілком можливо, що поліція навіть застосує якісь штурмові заходи для того, щоб знешкодити його.

"Оскільки переговори навряд чи можуть призвести до якихось позитивних результатів", – пояснив Сергій Старенький.

Довідка. Луцький терорист Максим Плохой, справжнє ім'я якого Кривош Максим Степанович, двічі судимий та протягом деякого часу перебував на психіатричному лікуванні.

Яке покарання може загрожувати терористу

Адвокат зазначив, щодо юридичної сторони – це, одзнозначно, кваліфікація "тероризм" та "захоплення заручників". Максимальне покарання – це 15 років.

Однак додав, якщо хтось з заручників серйозно постраждає чи загине, то чоловіку може загрожувати і довічне позбавлення волі.

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