В центре Луцка 21 июля мужчина, который называет себя Максимом Плохим, захватил рейсовый автобус с около 20 людьми. Если предварительно квалифицировать действия этого человека по 258 статье "терроризм", то должна работать не только полиция, но и антитеррористические подразделения, которые создаются на базе СБУ, Нацполиции.

Об этом в эфире 24 канала рассказал адвокат Сергей Старенький.

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Он также отметил, что полиция должна изучить личность этого человека. Нужно выяснить его психологический потрет и, возможно, действия, направленные на переговорный процесс. Чтобы путем переговоров заставить человека сдаться или найти к нему "ключик", переговорить.

По словам адвоката, в СМИ уже есть информация, что этот человек может быть не совсем адекватным, имеет психические проблемы. Поэтому вполне возможно, что полиция даже применит какие-то штурмовые меры для того, чтобы обезвредить его.

"Поскольку переговоры вряд ли могут привести к каким-то положительным результатам", – пояснил Сергей Старенький.

Справка. Луцкий террорист Максим Плохой, настоящее имя которого Кривош Максим Степанович, дважды судимый и в течение некоторого времени находился на психиатрическом лечении.

Какое наказание может грозить террористу

Адвокат отметил, относительно юридической стороны – это, одзнозначно, квалификация "терроризм" и "захват заложников". Максимальное наказание – это 15 лет.

Однако добавил, если кто-то из заложников серьезно пострадает или погибнет, то мужчине может грозить и пожизненное лишение свободы.

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