Нужно ли Украине перекрывать границу из-за коронавируса: опрос

ВООЗ объявила коронавирус пандемией. Вчера Украина 11 марта трехнедельный карантин. Поэтому Кабмин в 22 часа 12 марта планирует перекрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с государствами-соседями. 24 канал предлагает опрос: стоит ли закрывать границу?

Уже 12 марта будут перекрыты все КПП на границе с Евросоюзом – Польшей, Венгрией, Румынией. Пешие переходы в Шегинях и Раве-Русской во Львовской области тоже закроют.

Важно Украина закрывает все контрольно-пропускные пункты на границе: когда и на сколько

Все контрольно-пропускные пункты будут закрыты до 3 апреля.

Карантин в Украине: что нужно знать

11 марта Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне.

Все ограничения введены из-за распространения в мире коронавируса и объявления пандемии из-за Covid-19.

С 12 марта до 3 апреля во всех учебных заведениях отменили занятия.

Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых участвуют больше 200 человек. Сюда относят культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Однако запрет не касается мер государственной необходимости.

Важно! По состоянию на 12 марта в Украине подтвердили 1 случай заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у мужчины в Черновцах, который вернулся из Италии.