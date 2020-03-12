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      Нужно ли Украине перекрывать границу из-за коронавируса: опрос

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      ВООЗ объявила коронавирус пандемией. Вчера Украина 11 марта трехнедельный карантин. Поэтому Кабмин в 22 часа 12 марта планирует перекрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с государствами-соседями. 24 канал предлагает опрос: стоит ли закрывать границу?

      Уже 12 марта будут перекрыты все КПП на границе с Евросоюзом – Польшей, Венгрией, Румынией. Пешие переходы в Шегинях и Раве-Русской во Львовской области тоже закроют.

      Важно Украина закрывает все контрольно-пропускные пункты на границе: когда и на сколько

      Все контрольно-пропускные пункты будут закрыты до 3 апреля.

       

      Карантин в Украине: что нужно знать

      • 11 марта Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне.
      • Все ограничения введены из-за распространения в мире коронавируса и объявления пандемии из-за Covid-19.
      • С 12 марта до 3 апреля во всех учебных заведениях отменили занятия.
      • Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых участвуют больше 200 человек. Сюда относят культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Однако запрет не касается мер государственной необходимости.

      Важно! По состоянию на 12 марта в Украине подтвердили 1 случай заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у мужчины в Черновцах, который вернулся из Италии.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Путешествия Госпогранслужба Опрос 24
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