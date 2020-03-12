13:05
12 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вічний президент Путін. Тіматі хоче "обнулитися"
      Вєсті Кремля
      22:21, 11 березня
      Вєсті.UA: Життя Богдана після відставки. Депутати ОПЗЖ відвідали агресора
      Вєсті.UA
      20:22, 11 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Чи потрібно Україні перекривати кордон через коронавірус: опитування

      - Читать новость на русском
      Чи потрібно перекривати кордон через пандемію? / dpsu.gov.ua

      ВООЗ оголосила коронавірус пандемією. Україна 11 березня оголосила тритижневий карантин. Тому Кабмін о 22 годині 12 березня планує перекрити всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з державами-сусідками. 24 канал пропонує опитування : чи варто закривати кордон?

      Уже 12 березня будуть перекриті всі КПП на кордоні з Євросоюзом – Польщею, Угорщиною, Румунією. Піші переходи у Шегинях та Раві-Руській, що у Львівській області, також закриють.

      Важливо Україна закриває усі контрольно-пропускні пункти на кордоні: коли і на скільки

      Усі контрольно-пропускні пункти будуть закриті до 3 квітня.

       

      Карантин в Україні: що треба знати

      • 11 березня Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні.
      • Усі обмеження введені через поширення у світі коронавірусу та оголошення пандемії через Covid-19.
      • З 12 березня до 3 квітня у всіх навчальних закладах України скасували навчання.
      • Заборонено проводити масові заходи, у яких бере участь понад 200 осіб. Сюди відносять культурні події, спортивні та розважальні заходи. Однак заборона не стосується заходів державної необхідності.

      Важливо! Станом на 12 березня в Україні підтвердили 1 випадок зараження коронавірусом. Хворобу виявили у чоловіка в Чернівцях, який повернувся з Італії.

      По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться
      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Подорожі Держприкордонслужба Опитування 24
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:01 Вакарчук – вже не голова "Голосу": біографія політика та музиканта
      Наталя Боднар
      сьогодні , 11:30 Криза в Росії: як Путін захоплює владу
      Іван Яковина
      сьогодні , 09:03 Пандемія і заборона в’їзду до США: світові фондові ринки різко обвалилися
      Тетяна Панасюк
      сьогодні , 11:10 Коронавірус – не чума і не холера: боремося з панікою
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 11:00 7 моторошних фільмів про епідемії та віруси
      Юлія Михайлова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук