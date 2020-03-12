Чи потрібно Україні перекривати кордон через коронавірус: опитування

ВООЗ оголосила коронавірус пандемією. Україна 11 березня оголосила тритижневий карантин. Тому Кабмін о 22 годині 12 березня планує перекрити всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з державами-сусідками. 24 канал пропонує опитування : чи варто закривати кордон?

Уже 12 березня будуть перекриті всі КПП на кордоні з Євросоюзом – Польщею, Угорщиною, Румунією. Піші переходи у Шегинях та Раві-Руській, що у Львівській області, також закриють.

Важливо Україна закриває усі контрольно-пропускні пункти на кордоні: коли і на скільки

Усі контрольно-пропускні пункти будуть закриті до 3 квітня.

Карантин в Україні: що треба знати

11 березня Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні.

на загальнонаціональному рівні. Усі обмеження введені через поширення у світі коронавірусу та оголошення пандемії через Covid-19.

З 12 березня до 3 квітня у всіх навчальних закладах України скасували навчання.

Заборонено проводити масові заходи, у яких бере участь понад 200 осіб. Сюди відносять культурні події, спортивні та розважальні заходи. Однак заборона не стосується заходів державної необхідності.

Важливо! Станом на 12 березня в Україні підтвердили 1 випадок зараження коронавірусом. Хворобу виявили у чоловіка в Чернівцях, який повернувся з Італії.