Нужны для разминирования и избегания мародерства: МВД о недельных комендантских часах

Для Гостомеля и окрестных сел ввели комендантский час, который продлится целую неделю. Это необходимость, ведь в населенных пунктах, несмотря на их освобождение, до сих пор очень опасно.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко. Продолжительный комендантский час вводится в целом ряде населенных пунктов Бучанского района, точный перечень – на сайте Киевской военной администрации.

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Есть 2 причины для столь длительного комендантского часа

Есть 2 главные причины для длительного комендантского часа. Первое – это разминирование, второе – это избежать мародерства, ведь мародеры действительно появляются на этих территориях,

– пояснил Денисенко.

Советник главы МВД отметил, что сама полиция не справилась бы. Здесь работают терробороновцы, представители местной администрации и не покидавшие города жители.

В регионе усилена проверка всех автомобилей

Денисенко также сообщил, что в регионе ужесточена проверка всех автомобилей. Речь прежде всего о транспорте, который выезжает из населенных пунктов. Ведь раньше были такие случаи, что останавливали автомобили с награбленным.

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