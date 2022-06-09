С такими тезисами обратился президент Владимир Зеленский к участникам церемонии открытия министерского развития Организации экономического сотрудничества и развития. Глава государства подчеркнул, что именно украинский аграрный сектор играет стабилизационную роль на рынке.

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Мир сейчас в условиях сразу нескольких глобальных кризисов, – президент

Мир сейчас находится в условиях сразу нескольких глобальных кризисов: продовольственного, энергетического и ценностного. Год назад, когда все эти кризисы готовились непосредственно Россией, мир не хотел видеть, куда он движется. Война России против Украины или агрессия России против всех правил жизни в Европе и мире привели к тяжелым последствиям,

– заметил Зеленский.

Президент подчеркнул: сейчас самый крупный миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. Черное море, необходимое для экспорта продукции, заблокировано российским флотом.

Важно! Президент отметил, что сотни миллионов людей, как минимум, оказались на пороге нехватки продуктов. Как максимум – голода, за который будет нести ответственность Москва.

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Украина просила о жестких превентивных санкциях против России

Зеленский напомнил, что Украина просила о жестких превентивных санкциях против России еще год назад. Однако в мире Киев не услышали.

Мир долго не признавал важность Украины и вес наших предупреждений. Однако Россия всегда знала, что всего несколько шагов в нашем регионе и последствия ощутят на всех континентах. Именно поэтому России нужен контроль над Украиной,

– добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул: базовый интерес всего мира – завершение войны России против Украины. Это гарантирует надежные поставки продовольствия через Черное море. Именно для этого против России должны применяться долгосрочные болезненные санкции именно на глобальном уровне.

Обратите внимание! Зеленский считает, что не может даже идти речи о продолжении членства Украины в FAO – Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

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Нужно как можно скорее приступить к послевоенному восстановлению Украины

Также глава государства сказал, что следует приступить к скорейшему послевоенному восстановлению Украины. Это гарантирует, что ни одна из экологических угроз, создаваемых Россией, не ударит. Сейчас боевые действия, которые ведет Россия на Донбассе, угрожают загрязнением огромной территории.

До сих пор есть такие правительства и международные организации, которые считают, что могут "отсидеться" и не реагировать на происходящее. Это и есть проблема ценностей, а не геополитики,

– закончил мысль президент.

Россия блокирует вывоз украинского зерна: последние новости

Россия блокирует экспорт украинского зерна из портов. При этом оккупанты уверяют, что препятствий не создают, однако Украина, мол, должна разминировать порты.

МИД Украины требует гарантий для разблокирования экспорта, чтобы Россия не использовала созданные "коридоры" для атак на Одессу, в частности.

В Турции рассказали, что проводят свои переговоры по этой теме с Россией. Киев поблагодарил Анкару за усилия, однако заверил, что не примет никаких результатов договоренностей без участия Украины.

Глава МИД государства-агрессора Сергей Лавров при этом цинично заявляет, что Россия готова к переговорам и с ООН, и с Турцией, и с Украиной. А в это время россияне массово вывозят украинское зерно.

Обращение Зеленского в Организацию экономического сотрудничества и развития: видео