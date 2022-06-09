З такими тезами звернувся президент Володимир Зеленський до учасників церемонії відкриття міністерського розвитку Організації економічного співробітництва та розвитку. Глава держави наголосив, що саме український аграрний сектор виконує стабілізаційну роль на ринку.

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Світ зараз в умовах одразу декількох глобальних криз, – президент

Світ зараз перебуває в умовах одразу декількох глобальних криз: продовольчої, енергетичної та ціннісної. Рік тому, коли всі ці кризи готувались безпосередньо Росією, світ не хотів бачити, куди він рухається. Війна Росії проти України або агресія Росії проти всіх правил життя в Європі і у світі призвели до важких наслідків,

– зауважив Зеленський.

Президент наголосив: зараз найбільша міграційна криза в Європі з часів Другої світової війни. Чорне море, необхідне для експорту продукції, заблоковане російським флотом.

Важливо! Президент зауважив, що сотні мільйонів людей, як мінімум, опинились на порозі нестачі продуктів. Як максимум – голоду, за який нестиме відповідальність Москва.

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Україна просила про жорсткі превентивні санкції проти Росії

Зеленський нагадав, що Україна просила про жорсткі превентивні санкції проти Росії ще рік тому. Проте у світі Київ не почули.

Світ довго не визнавав важливість України і вагу наших попереджень. Проте Росія завжди знала, що лише декілька кроків у нашому регіоні і наслідки відчують на всіх континентах. Саме тому Росії потрібен контроль над Україною,

– додав Зеленський.

Глава держави наголосив: базовий інтерес всього світу – завершення війни Росії проти України. Це гарантує надійне постачання продовольства через Чорне море. Саме для цього проти Росії мають бути застосовані довгострокові болісні санкції саме на глобальному рівні.

Зверніть увагу! Зеленський вважає, що не може і мовитись про продовження членства України у FAO – Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН.

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Треба якнайшвидше приступити до післявоєнного відновлення України

Також глава держави сказав, що слід приступити до якомога швидшого повоєнного відновлення України. Це гарантує, що жодна з екологічних загроз, які створює Росія, не вдарить. Зараз бойові дії, які веде Росія на Донбасі, загрожують забрудненням величезної території.

Досі є такі уряди та міжнародні організації, які вважають, що можуть "відсидітись" і не реагувати на те, що відбувається. Це і є проблема цінностей, а не геополітики,

– завершив думку президент.

Росія блокує вивезення українського зерна: останні новини

Росія блокує експорт українського зерна з портів. При цьому окупанти запевняють, що перешкод не чинять, проте Україна, мовляв, має розмінувати порти.

МЗС України вимагає гарантій для розблокування експорту, аби Росія не використала створені "коридори" задля атак на Одесу, зокрема.

У Туреччині розповіли, що проводять свої перемовини на цю тему з Росією. Київ подякував Анкарі за зусилля, проте запевнив, що не прийме жодних результатів домовленостей без участі України.

Глава МЗС держави-агресорки Сергій Лавров при цьому цинічно заявляє, що Росія готова до перемовин і з ООН, і з Туреччиною, і Україною. А в цей час росіяни масово вивозять українське зерно.

Звернення Зеленського до Організації економічного співробітництва та розвитку: відео