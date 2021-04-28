Нужны решения СНБО, чтобы "отрубить" щупальца, – Бабин о ситуации на админгранице с Крымом
Решение Совета нацбезопасности и обороны по вопросам оккупации Крыма должно быть, несомненно. Сейчас Россия использует Крым как площадку для дальнейшей агрессии.
Источник:24 канал
Об этом рассказал экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. По его мнению, вопрос деоккупации Крыма должен быть связан с вопросом защиты граждан Украины от возможной агрессии.
К теме Полноценного свертывания войск России не произошло, – Бабин
Какие действия может предпринять враг в Крыму
Борис Бабин отметил, что решение СНБО должно охватить много вопросов, ведь сейчас идет информационная агрессия. По его словам, вблизи линии разграничения почти что нет украинского вещания.
В то же время экс-представитель президента в Крыму обратил внимание на экологическую агрессию и загрязнение материковой Украины из оккупированного Россией Крыма. Также он рассказал о манипуляциях вокруг Северо-Крымского канала и соответствующих законопроектах, которые попытаются "пропихнуть" в Верховную Раду.
Это все требует решения СНБО, чтобы все эти руки, которые хотят что-то заработать в пользу врага – были наконец отрублены, эти щупальца,
– сказал Бабин.
Он отметил, что при соответствующих условиях решение касательно Крыма должно быть комплексным и охватывать все сферы безопасности и обороны, а также – в определенной степени оставить популизм.
"У нас есть отдельные люди, которые говорят: "Крым – это Украина, поэтому мы должны делать все, чтобы никого не раздражать". Крым это Украина, но оккупированная, и на этой территории враг хочет убивать украинцев", – сказал Борис Бабин.
Экс-представитель президента в Крыму о ситуации на админграницах: видео
Ситуация вокруг админграниц с Крымом: коротко
- 27 апреля Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область, где посетил в частности расположенные на границе с оккупированным Крымом военные позиции.
- Президент Украины отметил: то, что армия России отошла от границ, не означает, что она не может вернуться, поэтому необходимо быть начеку.
- В то же время после совещания касательно ситуации безопасности на соответствующей территории глава государства поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Поделиться новостью