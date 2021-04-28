Решение Совета нацбезопасности и обороны по вопросам оккупации Крыма должно быть, несомненно. Сейчас Россия использует Крым как площадку для дальнейшей агрессии.

Об этом рассказал экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. По его мнению, вопрос деоккупации Крыма должен быть связан с вопросом защиты граждан Украины от возможной агрессии.

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Борис Бабин отметил, что решение СНБО должно охватить много вопросов, ведь сейчас идет информационная агрессия. По его словам, вблизи линии разграничения почти что нет украинского вещания.

В то же время экс-представитель президента в Крыму обратил внимание на экологическую агрессию и загрязнение материковой Украины из оккупированного Россией Крыма. Также он рассказал о манипуляциях вокруг Северо-Крымского канала и соответствующих законопроектах, которые попытаются "пропихнуть" в Верховную Раду.

Это все требует решения СНБО, чтобы все эти руки, которые хотят что-то заработать в пользу врага – были наконец отрублены, эти щупальца,

– сказал Бабин.

Он отметил, что при соответствующих условиях решение касательно Крыма должно быть комплексным и охватывать все сферы безопасности и обороны, а также – в определенной степени оставить популизм.

"У нас есть отдельные люди, которые говорят: "Крым – это Украина, поэтому мы должны делать все, чтобы никого не раздражать". Крым это Украина, но оккупированная, и на этой территории враг хочет убивать украинцев", – сказал Борис Бабин.

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