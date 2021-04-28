Полноценного свертывания войск России не произошло, – Бабин
Россия начала отводить войска от границ с Украиной, однако на самом деле ситуация может быть другой. Кремль, вероятно, лишь делает вид, что свертывает свои войска.
Источник:24 канал
В то же время в соответствующем вопросе заявлениям из России верить не стоит. Об этом рассказал экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.
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"Они имитируют отвод, даже наши специалисты говорят, что никакого полноценного свертывания нет", – сказал экс-представитель президента в Крыму.
Он пояснил, что группировки Черноморского флота и те суда, которые Россия перебросила в Черное море, не исчезли оттуда.
Они все здесь, эти группировки. Они перебросили в Феодосию десантную бригаду – она не растворилась в воздухе,
– сказал Борис Бабин.
В то же время он добавил, что отдельные подразделения таки не постоянно оперируют, их перебрасывают через Керченский мост, который и построили для того, чтобы оперативно перебрасывать подразделение Вооруженных сил России, это их основная задача.
Борис Бабин о заявлениях России по свертыванию войск: смотрите видео
Отвод войск России от украинских границ: коротко
- В течение апреля вблизи границ с Украиной и на территорию оккупированного Крыма Россия массово стягивала войска и технику.
- Международные партнеры и военные аналитики предполагали, что возможно новое нападение на Украину.
- Однако 22 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что войска покидают Южный и западных округ. По его словам, российские войска возвращаются к местам постоянной дислокации.
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