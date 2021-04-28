Россия начала отводить войска от границ с Украиной, однако на самом деле ситуация может быть другой. Кремль, вероятно, лишь делает вид, что свертывает свои войска.

В то же время в соответствующем вопросе заявлениям из России верить не стоит. Об этом рассказал экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

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"Они имитируют отвод, даже наши специалисты говорят, что никакого полноценного свертывания нет", – сказал экс-представитель президента в Крыму.

Он пояснил, что группировки Черноморского флота и те суда, которые Россия перебросила в Черное море, не исчезли оттуда.

Они все здесь, эти группировки. Они перебросили в Феодосию десантную бригаду – она не растворилась в воздухе,

– сказал Борис Бабин.

В то же время он добавил, что отдельные подразделения таки не постоянно оперируют, их перебрасывают через Керченский мост, который и построили для того, чтобы оперативно перебрасывать подразделение Вооруженных сил России, это их основная задача.

Борис Бабин о заявлениях России по свертыванию войск: смотрите видео

Отвод войск России от украинских границ: коротко