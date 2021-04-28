Повноцінного згортання військ Росії не відбулося, – Бабін
Росія почала відводити війська від кордонів з України, проте насправді ситуація може бути іншою. Кремль, ймовірно, лише вдає згортання своїх військ.
Джерело:24 канал
Водночас у відповідному питанні заявам з Росії вірити не варто. Про це розповів експредставник президента України в Криму Борис Бабін.
До теми Росія відвела війська від кордону з Україною: як на це відреагували в НАТО
"Вони імітують відведення, навіть наші фахівці кажуть, що ніякого повноцінного згортання немає", – сказав експредставник президента в Криму.
Він пояснив, що угруповання Чорноморського флоту й ті судна, які Росія перекинула в Чорне море, не зникли звідти.
Вони всі тут, ці угруповання. Вони перекинули у Феодосію десантну бригаду – вона не розчинилася у повітрі,
– сказав Борис Бабін.
Водночас він додав, що окремі підрозділи таки не постійно оперують, їх перекидають через Керченський міст, який і збудували для того, щоб оперативно перекидати підрозділ збройних сил Росії, це їхнє основне завдання.
Борис Бабін про заяви Росії щодо згортання військ: дивіться відео
Відведення військ Росії від українських кордонів: коротко
- Протягом квітня поблизу кордонів з Україною та на територію окупованого Криму Росія масово стягувала війська та техніку.
- Міжнародні партнери та військові аналітики припускали, що можливий новий напад на Україну цілком.
- Проте 22 квітня голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що війська залишають південний і західних округ. За його словами, російські війська повертаються до місць постійної дислокації.
Поділитися новиною