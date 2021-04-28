Росія почала відводити війська від кордонів з України, проте насправді ситуація може бути іншою. Кремль, ймовірно, лише вдає згортання своїх військ.

Водночас у відповідному питанні заявам з Росії вірити не варто. Про це розповів експредставник президента України в Криму Борис Бабін.

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"Вони імітують відведення, навіть наші фахівці кажуть, що ніякого повноцінного згортання немає", – сказав експредставник президента в Криму.

Він пояснив, що угруповання Чорноморського флоту й ті судна, які Росія перекинула в Чорне море, не зникли звідти.

Вони всі тут, ці угруповання. Вони перекинули у Феодосію десантну бригаду – вона не розчинилася у повітрі,

– сказав Борис Бабін.

Водночас він додав, що окремі підрозділи таки не постійно оперують, їх перекидають через Керченський міст, який і збудували для того, щоб оперативно перекидати підрозділ збройних сил Росії, це їхнє основне завдання.

Борис Бабін про заяви Росії щодо згортання військ: дивіться відео

Відведення військ Росії від українських кордонів: коротко